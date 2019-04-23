۵۰۰نفر از دانشجویان فنی و حرفه ای در سیل خانه خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفهای، در پی حادثه سیل ویرانگر در تعدادی از استانها ٥٠٠ نفر از دانشجویان دانشگاه و خانوادههایشان در این بلای طبیعی خانه و کاشانهی خود را از دست دادهاند.
بنیاد حامیان و خیرین دانشگاه فنی و حرفهای، همگام با اساتید و کارکنان دانشگاه برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به این عزیزان، مبلغ ١٠٠میلیون ریال به صندوق امداد دانشجویی دانشگاه که جهت امداد رسانی به این عزیزان در نظر گرفته شده است، اختصاص داد.
همچنین با برنامهریزی صورت پذیرفته، مقرر شد تا با هماهنگی رؤسای استانها و خیرین دانشگاه در بنیادهای استانی برای کمک به این عزیزان، برنامهریزی لازم داشته و در جمعآوری کمکهای لازم تا بازگشت این عزیزان به شرایط عادی زندگی، همت گماشته و این امدادها استمرار یابد.
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