بارش برف در محور هراز/آماده باش ستاد مدیریت بحران دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به کاهش دما و بارش برف در محورهای مواصلاتی شهرستان، تمام دستگاههای خدماتی، امدادی و انتظامی شهرستان دماوند به صورت کامل در آمادهباش هستند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
وی افزود: به دلیل فعالیت سامانه بارشی، شهروندان و مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
فرماندار دماوند گفت: از مسافران میخواهیم، حتماً دقت لازم را در انتخاب مسیر داشته باشند و ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه حین عبور از محورهای کوهستانی به ویژه محور هراز که احتمال ریزش کوه در آن وجود دارد، احتیاط کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر همه راههای مواصلاتی، اصلی و فرعی شهرستان دماوند باز است و تردد جریان دارد.
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