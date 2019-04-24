غلامرضا شعبانی بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری تمرینات تیم‌های ملی ریکرو و کامپوند در گوانگژو و تهران تأکید کرد که عمده برنامه ریزی های فدراسیون تیروکمان در راستای اعزام ملی پوشان به مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک و المپیک در هلند است؛ در این زمینه و در قسمت افراد سالم هم بیشتر از مردان به نتیجه گیری توسط بانوان آن هم در قسمت تیمی امیدوار هستیم.

وی با اشاره به اینکه اعضای تیم ملی کامپوند در سایت آزادی پیگیر تمریناتشان هستند، گفت: ملی پوشان کامپوند تا هفته گذشته در همدان تمرینات خود را پیگیری کردند اما از شنبه به تهران آمدند تا در سایت آزادی برنامه‌های تمرینی خود را پیگیری کنند. اعضای تیم ملی کامپوند برای کاپ جهانی آماده می‌شوند.

رئیس فدراسیون تیروکمان با بیان اینکه اعضای تیم ملی ریکرو نیز از روز گذشته در گوانگژو چین اردوی تمرینی شأن را آغاز کرده اند، ادامه داد: تمرینات این تیم هم تا اواسط اردیبهشت ماه در این شهر پیگیری می‌شود. طی این مدت ملی پوشان دو دیدار تدارکاتی هم با تیم‌هایی از شهر گوانگژو برگزار خواهند کرد، سپس عازم شانگهای می‌شوند تا از پانزدهم اردیبهشت در مسابقات کاپ جهانی شرکت کنند.

شعبانی بهار با تأکید بر اینکه نتایج مسابقات کاپ جهانی چین تأثیری در کسب سهمیه المپیک ندارد، تصریح کرد: البته حضور در این مسابقات و تجربه‌ای که ملی پوشان به دست می‌آورند می‌تواند در آمادگی آنها برای حضور در مسابقات جهانی هلند تأثیرگذار باشد. این مسابقات میدانی برای توزیع سهمیه بازی‌های پارالمپیک و المپیک است.

وی با یادآوری اینکه مسابقات جهانی هلند در بخش جانبازان ۱۴ تا ۱۹ خردادماه برگزار می‌شود و بلافاصله هم مسابقات کسب سهمیه المپیک آغاز شده و تا ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه دارد، این گفتگو را ادامه داد و گفت: در بخش جانبازان، تیم اعزامی ایران شامل ۱۰ ورزشکار خواهد بود. در بخش المپیکی‌ها هم با ترکیبی کامل از ورزشکاران ریکرو و کامپوند مردان و زنان حضور خواهیم داشت.

شعبانی بهار با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری اردوهای تیم جانبازان و معلولان نیز زیر نظر فدراسیون تیروکمان پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: مرحله نخست اردوی شبانه روزی کمانداران معلول و جانباز تمام شده است، در حال برنامه ریزی برای مرحله دوم تمرینات آنها هستیم. در این بخش و برای کسب سهمیه پارالمپیک دغدغه زیادی نداریم، به خصوص اینکه بازی‌های پارالمپیک در هر دو بخش ریکرو و کامپوند برگزار می‌شود، برخلاف المپیک که تنها در بخش ریکرو برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون تیروکمان تصریح کرد: در بخش المپیک امید خیلی زیادی برای کسب سهمیه در بخش مردان نداریم، با توجه به وضعیت کمانداران ریکرو و رکوردهای ثبت شده توسط آنها، بیشتر امید داریم که در بخش بانوان کسب سهمیه کنیم. در این بخش هم احتمال نتیجه گیری در قسمت تیمی بیشتر از انفرادی است.

شعبانی بهار همچنین در مورد وضعیت زهرا نعمتی توضیح داد و گفت: این ورزشکار همزمان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک و المپیک آماده می‌شود، البته طبق توافقات صورت گرفته تمرینات زهرا نعمتی فقط با تیم تیروکمان پیگیری می‌شود. وی هم اینک با تیم اعزامی به گوانگژو تمرین می‌کند و از همان جا هم عازم محل برگزاری مسابقات کاپ جهانی می‌شود. برای مسابقات جهانی هلند هم این گونه برنامه ریزی شده که زهرا نعمتی همراه با تیم جانبازان به محل مسابقات اعزام شود و پس از پایان کارش در این رقابت‌ها در هلند بماند تا به تیم اعزامی تیروکمان ملحق شده و در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک حاضر شود.