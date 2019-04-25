ترافیک روان در محورهای هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در محورهای هراز و فیروزکوه ترافیک عادی و روان را شاهد هستیم.

وی افزود: از رانندگان تقاضا دارم، در عبور از محورهای مواصلاتی قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین سرعت مطمئنه را رعایت کنند، که شاهد کاهش حوادث باشیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: وضعیت ترافیک در محورهای امام رضا (ع) و حرم تا حرم نیز عادی و روان است و شاهد هیچ گره ترافیکی و یا حجم بالای خودروها در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران نیستیم.

محبی همچنین گفت: در حال حاضرمداخلات جوی در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران گزارش نشده است.