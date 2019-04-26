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۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۳:۰۳

محسن خلیلی:

اتفاقات دیدار با سپاهان در شان فوتبال ما نبود/ «رسن» قطعا می‌ماند

اتفاقات دیدار با سپاهان در شان فوتبال ما نبود/ «رسن» قطعا می‌ماند

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اتفاقاتی که در ورزشگاه رخ داد در شأن فوتبال ما نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از تساوی بدون گل پرسپولیس برابر سپاهان گفت: متأسفانه امروز اتفاقاتی در ورزشگاها رخ داد که در شأن فوتبال ما نبود. البته همه دیدند که عامل این اتفاقات هواداران سپاهان بودند و آنها رفتار ناشایستی از خود به نمایش گذاشتند.

وی افزود: قرار نبود در ورزشگاه این حجم از سکوها به هواداران سپاهان اختصاص داده شود اما متأسفانه وقتی وارد ورزشگاه شدیم شرایط عوض شده بود و اعتقاد دارم اگر همانند صحبت‌های روز گذشته رفتار می‌کنند چنین وقایع ناخوشایند در ورزشگاه اتفاق نمی‌افتاد.

خلیلی اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در پایان لیگ به قهرمانی دست یابیم. زیرا هم کادر فنی و بازیکنان تلاش زیادی کردند و شاید اگر این حواشی در بازی امروز به وجود نمی‌آمد ما می‌توانستیم برنده باشیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص تمدید قرارداد با بشار رسن خاطرنشان کرد: بشار رسن در تیم پرسپولیس خواهد ماند. صحبت‌ها را با او انجام دادیم و مطمئن باشید در تیم می‌ماند.

خلیلی در پایان و در پاسخ به این سوال که باید در نیمه نهایی جام حذفی به اصفهان بروید و آیا منتظر چنین اتفاقاتی هم در آنجا خواهید بود؟ گفت: امیدوارم دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم. ما برای بازی به آنجا می‌رویم و نمی‌خواهیم دوباره این اتفاقات ناخوشایند در اصفهان رخ دهد.

کد مطلب 4600897

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    نظرات

    • شهره گشاده رو IR ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
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      پاسخ
      خودتان قضاوت کنید این ورزشگاه جای بانوان کشور می تواند باشد؟

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