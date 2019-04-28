به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی بعدازظهر امروز در دیدار با دانش آموختگان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری یزد بر اهمیت تقویت بنیه آموزشی برای انجام مسئولیت اصلی ارتش جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان یزد در حوزه‌های مختلف، افزود: وجه غالب اقتصادی استان به علت کمبود منابع آبی در چند دهه گذشته مربوط به حوزه صنعت و یزد دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی کشور است.

وی ادامه داد: این استان در حوزه کشاورزی و دامپروری با رویکرد استفاده بهینه از منابع آب متحول شده و دومین استان در زمینه تولیدات گلخانه‌ای در کشور هستیم.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: مهمترین قابلیت استان به لحاظ موقعیت ممتاز جغرافیایی در بخش خدمات در حوزه گردشگری است و امروز با ثبت یزد به عنوان شهر میراث جهانی، استان یزد یکی از سه مقصد اصلی گردشگران خارجی در کنار استان‌های اصفهان و فارس است.

وی افزود: پیگیر اجرایی شدن تفاهم‌نامه مثلث طلایی گردشگری کشور به همراه این دو هستیم تا بتوانیم در این رابطه تبادل گردشگر نیز داشته باشیم.

طالبی تاکید کرد: تعداد گردشگران داخلی و مسافران نوروزی نیز در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

استاندار یزد، مهمترین چالش استان یزد را کمبود شدید منابع آبی دانست و بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیر انتقال آب به استان بوده‌ایم زیرا آب شرب یزد به طور عمده از چشمه‌ها و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق تأمین می شده که با کاهش سفره آب‌های زیرزمینی مشکلات فراوانی در تأمین آب آشامیدنی برای مردم مواجه بودیم.

وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های پدافند غیرعامل استان متمرکز بر خط انتقال آب است زیرا در گذشته به این موضوع توجه نشده و آسیب‌پذیری این خط انتقال بسیار بالا بوده است.

طالبی خاطرنشان کرد: آلودگی محیط زیست به خاطر استقرار صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی که به مسائل زیست محیطی آن توجه نشده و مهاجرت نیروهایی با تحصیلات پایین، وجود مهاجرین خارجی و اتباع بیگانه افغانستان از دیگر چالش‌هایی است که به دنبال برنامه‌ریزی برای ساماندهی آن هستیم.

استاندار یزد یادآور شد: مردم یزد همواره در مراسم‌های مختلف انقلاب نظیر راهپیمایی‌ها و انتخابات‌ها حضوری باشکوه داشته‌اند و در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بالاترین میزان مشارکت را رقم زدند.