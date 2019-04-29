کتاب وجود و ذات؛ تفسیری از صدرا در سیاق تاریخی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب وجود و ذات؛ تفسیری از صدرا در سیاق تاریخی نوشته داود حسینی به همت مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
مشهور است که صدرا ساختمان فلسفی خود را بر نظریهاش دربارۀ وجود بنا کرده است. یک پرسش در مواجهه با فلسفۀ صدرا این است که او در بیان نظریهاش دربارۀ وجود، قصد دارد چه ایدهای را بیان کند و درصدد است چه مسئله یا مسئلههایی را حل کند؟ وجود و ذات؛ تفسیری از صدرا در سیاق تاریخی، پاسخهایی است به این پرسش تاریخی.
کتاب حاضر نظریۀ صدرا را در تقابل با نظریۀ میرداماد تفسیر میکند، این تقابل را در آینۀ نزاع دشتکی و دوانی تصویر میکند و این نزاع را تا جدالی تفسیری بر سر متنهای ابنسینا دنبال میکند.
علاقه مندان جهت تهیه این کتاب و سایر محصولات مجمع عالی حکمت اسلامی به غرفه انتشارات حکمت اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، واقع در مصلی بزرگ امام خمینی، شبستان، راهرو ۲۴، غرفه ۴۲ مراجعه کنند.
نظر شما