بازگشت ۱۷۰۰واحد صنعتی به چرخه تولید/۸ هزار واحد نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۶۸ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۴۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۸ هزار واحد صنعتی و تولیدی نیازمند حمایت و آسیب شناسی هستند، افزود: در سال گذشته هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی با هماهنگی ستاد رفع موانع به چرخه تولید بازگشته‌اند که البته همچنان پایش ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به شعار سال ۹۸، گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سه محور برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی اعم تکمیل واحدهای تولیدی، بازسازی، اصلاح و نوسازی و همچنین تأمین سرمایه در گردش پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه در همین راستا صنعتگران می‌توانند درخواست‌های خود را در سامانه بهین‌یاب ثبت کنند، بیان کرد: ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید، رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی از دو منبع صندوق توسعه ملی ریالی و منابع ریالی داخل بانک‌ها در نظر گرفته شده که استان‌ها می‌توانند بر اساس ظرفیت‌های خود این تسهیلات را جذب کنند.

صالحی نیا تأکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت حمایت از واحدهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی و قابلیت تولید و صادرات است، گفت: با توجه به اینکه واردات در پایین‌ترین حد خود قرار دارد این واحدها می‌توانند با تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش، تولید و صادرات داشته باشند که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت با پرداخت تسهیلات با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی در استان گیلان، اظهار کرد: استان گیلان دارای ۳۷ شهرک صنعتی است که با فعالیت ۸۵۰ واحد صنعتی و تولیدی سهم آن از مجموع واحدهای تولیدی با توجه به وجود محدودیت واگذاری زمین برای ساخت واحد صنعتی، ۱.۷ درصد است.

وی با بیان اینکه گیلان دارای هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی است، گفت: در حال حاضر ۷۵۰ واحد در حال ساخت است که در سنوات آینده با توجه به شرایط بهره برداری می‌شود.