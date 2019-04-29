مجمع ادوار شورا و شهرداران شیراز سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری دوشنبه شب در نشست اعضای ادوار گذشته شورای شهر شیراز تاکید کرد: همه میخواهیم یار و یاور شهر باشیم و نباید تجربیات گذشته را کنار گذاشت.
وی ادامه داد: در سیل شیراز چالش و نظرات مختلف است اما علاقه نداریم و اجازه ندادیم در موضوع سیل سعدی بحث سیاسی شود زیرا همه میخواهیم کار کنیم.
عضو سابق شورای شهر شیراز یادآور شد: موضوع کمک به شهر و پیشرفت شهر است که مجمع ادوار شورا و شهرداران شهر شیراز به هیچ عنوان سیاسی نیست و فقط برای پیشرفت است.
هاجری افزود: همه برای کمک ورود کنند و هیچ نگاه سیاسی نیز مطرح نبوده و نخواهد بود.
نظر شما