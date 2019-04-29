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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۱:۰۷

عضو سابق شورای شهر شیراز؛

مجمع ادوار شورا و شهرداران شیراز سیاسی نیست

مجمع ادوار شورا و شهرداران شیراز سیاسی نیست

شیراز _ عضو سابق شورای شهر شیراز گفت: مجمع ادوار شورا و شهرداران شیراز تنها برای پیشرفت و توسعه شهر بوده و سیاسی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری دوشنبه شب در نشست اعضای ادوار گذشته شورای شهر شیراز تاکید کرد: همه می‌خواهیم یار و یاور شهر باشیم و نباید تجربیات گذشته را کنار گذاشت.

وی ادامه داد: در سیل شیراز چالش و نظرات مختلف است اما علاقه نداریم و اجازه ندادیم در موضوع سیل سعدی بحث سیاسی شود زیرا همه می‌خواهیم کار کنیم.

عضو سابق شورای شهر شیراز یادآور شد: موضوع کمک به شهر و پیشرفت شهر است که مجمع ادوار شورا و شهرداران شهر شیراز به هیچ عنوان سیاسی نیست و فقط برای پیشرفت است.

هاجری افزود: همه برای کمک ورود کنند و هیچ نگاه سیاسی نیز مطرح نبوده و نخواهد بود.

کد مطلب 4603882

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