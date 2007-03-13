گلزار شهدای استان قم ساماندهی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حسین صابری امروز در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار شهدا اظهار داشت: ساماندهی گلزار شهدا اعم از شهر و روستا ، بدون همت همگانی ، عزم عمومی و تلاش جمعی مردم و مسؤولان استان صورت نمی گیرد.



وی گفت: تا کنون عملیات ساماندهی گلزار شهدای روستاهای بیدهند، دستجرد و خاوه تکمیل شده است و همچنین عملیات ساماندهی گلزار شهدای روستاهای خور آباد، ورجان و سرخده رو به پایان است و گلزار شهدای روستاهای ابرجس، طایقان، وشاره، منصورآباد و ویریج ، در دست اقدام است.



صابری افزود: ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر نیز بزودی آغاز می ‌شود.



به گزارش مهر ، در این جلسه مقرر شد کارگروه‌ های فرعی در بخش ‌های تابعه تشکیل و ساماندهی گلزار شهدای بخش‌ ها را پیگیری کنند.