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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

گلزار شهدای استان قم ساماندهی می‌ شود

معاون عمرانی استانداری قم گفت: با هدف حفظ آثار شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت ، مزار شهدای استان قم ساماندهی می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حسین صابری امروز در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار شهدا اظهار داشت: ساماندهی گلزار شهدا اعم از شهر و روستا ، بدون همت همگانی ، عزم عمومی و تلاش جمعی مردم و مسؤولان استان صورت نمی گیرد.

وی گفت: تا کنون عملیات ساماندهی گلزار شهدای روستاهای بیدهند، دستجرد و خاوه تکمیل شده است و همچنین عملیات ساماندهی گلزار شهدای روستاهای خور آباد، ورجان و سرخده رو به پایان است و گلزار شهدای روستاهای ابرجس، طایقان، وشاره، منصورآباد و ویریج ، در دست اقدام است.

صابری افزود: ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر نیز بزودی آغاز می ‌شود.

به گزارش مهر ، در این جلسه مقرر شد کارگروه‌ های فرعی در بخش ‌های تابعه تشکیل و ساماندهی گلزار شهدای بخش‌ ها را پیگیری کنند.

کد مطلب 460446

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