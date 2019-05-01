به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی اول متعلق به دانشگاه کوینیپیاک (Quinnipiac) در کانکتیکات است. در این نظرسنجی «جو بایدن» معاون اول دولت باراک اوباما که برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا نامزد شده است، با کسب ۳۸ درصد آرا، توانسته است از دیگر رقبای هم حزبی خود پیشی گیرد.

«الیزابت وارن» سناتور ماساچوست با کسب ۱۲ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. بر همین اساس، «برنی ساندرز» توانسته است ۱۱ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و «پته بوتیجیج» هم در رتبه چهارم با کسب ۱۰ درصد آرای نظرسنجی ملی دانشگاه کوینیپیاک قرار دارد.

سناتور «کامالا هریس» از کالیفرنیا هم ۸ درصد آرای دموکرات‌ها و «بتو اورورک» نماینده پیشین تگزاس هم موفق شده است، نظر ۵ درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی را به خود اختصاص دهد.

بقیه نامزدهای دموکرات نتوانسته اند بیش از ۲ درصد آرای این نظرسنجی را کسب کنند.

به گزارش مهر، نظرسنجی دوم توسط سی ان ان انجام گرفته و بر اساس نتایج بدست آمده از آن، جو بایدن از حمایت ۳۹ درصدی برخوردار است.

رتبه دوم در نظرسنجی سی ان ان مربوط به «برنی ساندرز» است که حمایت ۱۵ درصدی را دارد و پس از آن «الیرابت وارن» است که از حمایت ۸ درصدی برخوردار است.