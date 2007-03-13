تیم امید ایران به مصاف عربستان می رود

به گزارش خبرنگارمهر، از بازی های حساس فردا می توان به جدال کویت و بحرین در گروه یک، تقابل عربستان و ایران در گروه 4 و رویارویی تیم های مدعی کره شمالی و عراق در گروه 5 اشاره کرد.

* برنامه دیدارهای فردا مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک پکن 2008 به شرح زیر است:

چهارشنبه - 23/12/85

گروه یک:

پاکستان - قطر

کویت - بحرین

گروه 2:

مالزی - ژاپن

هنگ کنگ - سوریه

گروه 3:

اندونزی - ویتنام

لبنان - عمان

گروه 4:

استرالیا - اردن

عربستان - ایران

گروه 5:

هند - تایلند

کره شمالی - عراق

گروه 6:

یمن - ازبکستان

امارات - کره جنوبی