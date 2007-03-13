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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰

/مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک پکن/

تیم امید ایران به مصاف عربستان می رود

تیم امید ایران به مصاف عربستان می رود

مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک پکن در آسیا فردا با برگزاری 12 بازی در هفته دوم پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، از بازی های حساس فردا می توان به جدال کویت و بحرین در گروه یک، تقابل عربستان و ایران در گروه 4 و رویارویی تیم های مدعی کره شمالی و عراق در گروه 5 اشاره کرد.

* برنامه دیدارهای فردا مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک پکن 2008 به شرح زیر است:
چهارشنبه - 23/12/85
گروه یک:
پاکستان - قطر
کویت - بحرین
گروه 2:
مالزی - ژاپن
هنگ کنگ - سوریه
گروه 3:
اندونزی - ویتنام
لبنان - عمان
گروه 4:
استرالیا - اردن
عربستان - ایران
گروه 5:
هند - تایلند
کره شمالی - عراق
گروه 6:
یمن - ازبکستان
امارات - کره جنوبی

کد مطلب 460541

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