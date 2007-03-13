تیم امید ایران به مصاف عربستان می رود

به گزارش خبرنگارمهر، از بازی های حساس فردا می توان به جدال کویت و بحرین در گروه یک، تقابل عربستان و ایران در گروه 4 و رویارویی تیم های مدعی کره شمالی و عراق در گروه 5 اشاره کرد.
* برنامه دیدارهای فردا مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک پکن 2008 به شرح زیر است:
چهارشنبه - 23/12/85
گروه یک:
پاکستان - قطر
کویت - بحرین
گروه 2:
مالزی - ژاپن
هنگ کنگ - سوریه
گروه 3:
اندونزی - ویتنام
لبنان - عمان
گروه 4:
استرالیا - اردن
عربستان - ایران
گروه 5:
هند - تایلند
کره شمالی - عراق
گروه 6:
یمن - ازبکستان
امارات - کره جنوبی
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