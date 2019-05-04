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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با مهر:

وزارت اقتصاد وصنعت از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای خودداری کنند

وزارت اقتصاد وصنعت از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای خودداری کنند

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: وزارت اقتصاد و وزارت صنعت باید از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای خودداری کنند تا رقابت در قیمت گذاری ها حذف شود.

سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نوسانات بازار خودرو طی ماه‌های گذشته گفت: وزارت صنعت بازار خودرو را به خوبی مدیریت نمی‌کند و ۵ درصد فروش در حاشیه بازار پاسخگو نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تأمین قطعات خودرو وابسته به ارز خارجی است، گفت: عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات قطعات خودرو موجب شد، تعهدات خودروسازان به مردم اجرایی نشود.

باستانی اظهار داشت: سایپا ۳۰۰ هزار خودرو را پیش فروش کرده و به مردم تعهد دارد برای تأمین این میزان خودرو باید تولید روزانه خودرو در این کارخانه افزایش یابد.

وی ادامه داد: تولید خودرو در کارخانه خودروسازی سایپا از اسفند ماه به روزانه ۴ هزار خودرو رسیده بود اما ادامه تولید این میزان خودرو مشروط به تأمین قطعات است.

باستانی در خصوص راهکارهای کنترل افزایش قیمت خودرو در بازار گفت: دولت باید منابع مالی جدیدی در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، البته این کار فقط از افزایش قیمت خودرو جلوگیری می‌کند و موجب کاهش قیمت خودرو نخواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس بر لزوم آزادسازی واردات خودرو به صورت ضابطه‌مند تاکید کرد و گفت: باید قیمت خودروهای خارجی نیز کنترل شود.

سعید باستانی اظهار داشت: اختلاف قیمت خودروی پراید در کارخانه و بازار حدود ۱۵ میلیون تومان است، این اختلاف قیمت موجب شده است تا خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود و مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و خودرو ثبت نام کنند.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صنعت باید از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای خودداری کنند تا رقابت در قیمت گذاری ها حذف شود.

کد مطلب 4605436

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    نظرات

    • یوسف IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      باید جلوی رانت را گرفت کسانی که خودرو خریداری می کنند نباید اجازه فروش فوری در بازار را داشته باشند. آیا این 750 هزار نفر واقعا مصرف کننده هستند یا فقط ثبت نام کرده اند تا سوداگری کنند و سود ببرند

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