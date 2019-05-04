سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نوسانات بازار خودرو طی ماههای گذشته گفت: وزارت صنعت بازار خودرو را به خوبی مدیریت نمیکند و ۵ درصد فروش در حاشیه بازار پاسخگو نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تأمین قطعات خودرو وابسته به ارز خارجی است، گفت: عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات قطعات خودرو موجب شد، تعهدات خودروسازان به مردم اجرایی نشود.
باستانی اظهار داشت: سایپا ۳۰۰ هزار خودرو را پیش فروش کرده و به مردم تعهد دارد برای تأمین این میزان خودرو باید تولید روزانه خودرو در این کارخانه افزایش یابد.
وی ادامه داد: تولید خودرو در کارخانه خودروسازی سایپا از اسفند ماه به روزانه ۴ هزار خودرو رسیده بود اما ادامه تولید این میزان خودرو مشروط به تأمین قطعات است.
باستانی در خصوص راهکارهای کنترل افزایش قیمت خودرو در بازار گفت: دولت باید منابع مالی جدیدی در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، البته این کار فقط از افزایش قیمت خودرو جلوگیری میکند و موجب کاهش قیمت خودرو نخواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بر لزوم آزادسازی واردات خودرو به صورت ضابطهمند تاکید کرد و گفت: باید قیمت خودروهای خارجی نیز کنترل شود.
سعید باستانی اظهار داشت: اختلاف قیمت خودروی پراید در کارخانه و بازار حدود ۱۵ میلیون تومان است، این اختلاف قیمت موجب شده است تا خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شود و مردم پول خود را از بانکها خارج کرده و خودرو ثبت نام کنند.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صنعت باید از تبدیل خودرو به کالای سرمایهای خودداری کنند تا رقابت در قیمت گذاری ها حذف شود.
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