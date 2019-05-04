۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عسلویه کشف شد

سرهنگ سید عبدالحسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران انتظامی این فرماندهی در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق فرآورده‌های نفتی با رصد اطلاعاتی و گشت زنی‌های هدفمند متوجه شدند یک فروند لنج سفاری در ساحل دریا در حال بارگیری گازوئیل قاچاق است که در همین رابطه سریعاً به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از توقف و بازرسی از شناور ۱۱ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوزهای لازم کشف شد عنوان داشت: کارشناس مربوطه ارزش محموله مکشوفه را ۸۷۷ میلیون ریال برآورد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: این مأموریت با همکاری پاسگاه دریابانی شهرستان عسلویه انجام گرفت.