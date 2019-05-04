  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۴۷

جانشین فرمانده انتظامی عسلویه:

۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عسلویه کشف شد

۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عسلویه کشف شد

بوشهر - جانشین فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه گفت: بیش از ۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عسلویه کشف شد.

سرهنگ سید عبدالحسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران انتظامی این فرماندهی در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق فرآورده‌های نفتی با رصد اطلاعاتی و گشت زنی‌های هدفمند متوجه شدند یک فروند لنج سفاری در ساحل دریا در حال بارگیری گازوئیل قاچاق است که در همین رابطه سریعاً به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از توقف و بازرسی از شناور ۱۱ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوزهای لازم کشف شد عنوان داشت: کارشناس مربوطه ارزش محموله مکشوفه را ۸۷۷ میلیون ریال برآورد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: این مأموریت با همکاری پاسگاه دریابانی شهرستان عسلویه انجام گرفت.

کد مطلب 4607714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها