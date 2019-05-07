رونمایی از قرآن سوزن دوزی شده دو هنرمند رفسنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی دوشنبه شب با حضور امام جمعه و فرماندار و جمعی از دوستداران قرآن، از قرآن سوزن دوزی شده توسط هنرمندان رفسنجانی در مسجد الزهرا (س) رونمایی شد.

بتول استاد اکبری هنرمند این کار در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کار چهار سال پیش توسط خودم ابداع شد کار سوزن دوزی روش نوین بوده و از روی قرآن «عثمان طه» روی برگه و سپس روی پارچه چاپ شده هر صفحه حدود چهار تا پنج روز طول می‌کشد که دوخته شود.

وی افزود: بعد از دو سال و رسیدن به جز پنجم از خانم کرمی زارع دعوت کردم به کمک من بیاید.

این هنرمند انگیزه انجام این کار را ادای نذر عنوان کرد و گفت: دوست داشتم روی پته که نفیس‌تر بود کار انجام شود اما به دلیل حساسیت به پته مجبور شدم روی این پارچه کار را اجرا کنیم.

استاداکبری تصریح کرد: قرار است قرآن در نذورات امام رضا (ع) نگهداری شود اما مشتاقم که این کار هنری در موزه نگهداری شود.

فاطمه کرمی زارع دیگر هنرمند رفسنجانی گفت: بعد از دوخت کامل شست و شو و نوار دوزی انجام شد و و آیه‌ها را به هم دوختیم و هر صفحه ده مرحله کار داشت.

وی افزود: شبیه کار ما در جهان تا جایی که اطلاع داریم نیست، یک خانم ترکمنستانی قرآن را زنجیردوزی کرده که بخش فرعی کار از پشت مشخص می‌شود اما در کار ما هر صفحه پنج لایه خورده و کار به شکل کتاب است و دوطرف صفحه آیات کار شدند.

کرمی گفت: کارهای هنری را خیلی دوست داشتم و برای من جالب بود و به پیشنهاد خانم استاداکبری وارد این کار شدم.

وی در پایان اظهار کرد: برکات زیادی در زندگی کسب کردم هر چه می‌خواستم از خدا گرفتم تا زمانی که می‌دوختیم آرامش زیادی در خانه وجود داشت و هنوز می‌گوئیم ای کاش همچنان بود و دلتنگ هستیم.