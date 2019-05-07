طرح استیضاح وزیر ورزش به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارجاع طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی بیشتر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این استیضاح ۵ محور دارد، بیان کرد: تاکنون ۱۸ نماینده این طرح استیضاح را به امضا رسانده اند.

طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از ارجاع طرح استیضاح به کمیسیون فرهنگی، وزیر ۱۰ روز فرصت دارد تا در کمیسیون حاضر شده و درباره محورهای استیضاح توضیح دهد. اگر طراحان استیضاح از پاسخ‌های وزیر قانع شوند، طرح استیضاح از دستور کار کمیسیون خارج می‌شود اما در غیر این صورت استیضاح برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

گفتنی است، روز یکشنبه محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا از تقدیم تقاضای استیضاح وزیر ورزش و جوانان به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.