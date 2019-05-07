به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی زاده اظهار کرد: به استناد رأی صادره در نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، برای کمک به دانش آموزان سیل زده امتحانات پایانی نوبت دوم علاوه بر خرداد و شهریور در تیر یا مردادماه نیز برگزار میشود.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دانش آموزان پایههای دوازدهم و سوم متوسطه نظری میتوانند بنا به تمایل و آمادگی خود در هر یک از نوبتهای خرداد، «تیر یا مرداد» و شهریور در امتحانات پایانی مذکور شرکت کنند و نمره این امتحان در ستون خرداد ماه کارنامه این دانش آموزان درج میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: برای دانش آموزان پایههای دوازدهم و سوم متوسطه نظری این امکان فراهم شده است که بنا بر آمادگی نسبت به تعداد عناوین درسی امتحانی و تقسیم آنها در خرداد، «تیر یا مرداد» و شهریورماه تصمیم گیری کنند، ولی اگر از آن درس نمره قبولی گرفتند، دیگر آن ماده درسی امتحانی برایشان در نوبتهای بعدی تکرار نخواهد شد.
تقی زاده اضافه کرد: همچنین در کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده است که ادارات کل آموزش و پرورش استانها موظف هستند در صورت آمادگی و تمایل دانش آموزان به شرکت در امتحانات خرداد با بسیج کلیه امکانات خود زمینه برگزاری امتحانات نهایی در شهرستان محل سکونت یا نزدیک ترین محل به زندگی دانش آموزان را فراهم آورند.
وی گفت: کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ضمن ایجاد فرصت برای آماده شدن دانش آموزان مناطق سیل زده برای شرکت در امتحانات نوبت دوم سایر پایههای دوره تحصیلی، این اختیار را به استانهای درگیر سیل داده است که متناسب با شرایط منطقه امتحانات پایانی را در فاصله زمانی اول خرداد ماه تا ۳۱ تیرماه برگزار کنند همچنین در استانهای گرمسیر مثل خوزستان امکان برگزاری دو هفته زودتر ارزشیابی پایانی نوبت دوم وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: نواحی چهار گانه اهواز و شهرستانهای باوی، کارون، حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، بستان، شوش، شاوور، شادگان و شوشتر از مناطقی هستند که ارزشیابی در آنها بر اساس رأی نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش انجام میشود.
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