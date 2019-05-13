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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۳

از شبکه ۴ سیما؛

«ضیافت» با موضوع قرآن و اندیشه های حقوقی به روی آنتن می رود

«ضیافت» با موضوع قرآن و اندیشه های حقوقی به روی آنتن می رود

ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی «ضیافت» امشب با موضوع «قرآن و اندیشه های حقوقی در جهان اسلام» به روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی «ضیافت» امشب با موضوع «قرآن و اندیشه های حقوقی در جهان اسلام» به روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

در ششمین قسمت از «ضیافت»، ویژه برنامه رمضانی شبکه چهار سیما، مالک شجاعی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که سردبیری و اجرای این برنامه را به عهده دارد، میزبان محمود حکمت نیا استاد دانشگاه تهران و عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می شود.

«قرآن و اندیشه های حقوقی در جهان اسلام» موضوعی است که دراین گفتگوی زنده شبانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

«ضیافت» محصول گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که در ماه مبارک رمضان، هرشب ساعت ۲۳ به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود.

کد مطلب 4615712

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