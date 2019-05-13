به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کلانتر ظهر امروز در جلسه بررسی توسعه همکاریهای صنعت و دانشگاه که با حضور رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه یزد برگزار شد، اظهار داشت: ارتباط دانشگاه با صنعت یک تحول مهم در توسعه در جوامع محسوب میشود و اگر این اعتماد دوطرفه میان دانشگاه و صنعت برقرار شود، سبب پیشرفت کشور و توسعه علم و خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات وارداتی خواهد شد.
وی بیان کرد: به نظر میرسد در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید برنامههای خود را با صنعت به شکل مدون و مستند ارائه کند و این برنامه را به دانشگاههای کشور تعمیم داده و حمایتهای مالی مورد نظر را برای آنها بهصورت شفاف در نظر گیرد.
کلانتر با بیان اینکه بسیاری از مقالات و پایان نامهها کاربردی نیستند، افزود: در صورت افزایش تعامل صنعت و دانشگاه و تعریف این تحقیقات در زمینه صنعت، میتوان به پایان نامهها جهت داد و شاهد توسعه صنعت استان و کشور بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به ظرفیتهای خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: خانه صنعت از ۱۵ انجمن تخصصی صنایع همگن تشکیل شده که این انجمنها میتوانند زمینه همکاری صنعت با دانشگاه را فراهم کنند.
مهدی هادیزاده؛ رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه یزد میتوانند همکاریهای قابل توجهی داشته باشند، افزود: استخراج نیازهای پژوهشی صنعت، توسعه زمینههای همکاری در زمینه گذراندن فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در صنعت و برگزاری نشستهای تخصصی از جمله این همکاریها است.
به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد؛ به منظور عملیاتی شدن طرحهای مورد نظر و ارائه راهکارهای عملی به منظور تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه، کمیته مشترکی بین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد و دانشگاه یزد تشکیل شود.
همچنین به پیشنهاد خانه صنعت استان یزد مقرر شد؛ واحد تحقیق و توسعهای با همکاری این دانشگاه تأسیس شود.
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