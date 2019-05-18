به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان ظهر شنبه در نشست با روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی لرستان به مناسبت روز روابط عمومی در سخنانی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در حوزه روابط عمومی شرکت گاز لرستان، اظهار داشت: هر کسی بدون داشتن تجربه در هر فعالیت و جایگاهی که قرار بگیرد باید کار را از صفر شروع کند.

انتقاد از جابجایی روابط عمومی شرکت گاز

وی با تاکید بر اینکه حوزه روابط عمومی، یک حوزه بسیار تخصصی بوده و لازم است افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند تخصص، تحصیلات آکادمیک و تجربه لازم را در این حوزه داشته باشد، عنوان کرد: اما مجموعه شرکت گاز استان به شکل عجیبی مدیر روابط عمومی را جابجا کرده اند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، بیان داشت: پیگیری که در این رابطه داشتیم، مدیر شرکت گاز استان اعلام کردند که نامه‌ای از وزارتخانه برای ما ارسال شده و در آن اعلام کرده اند افرادی که چهار سال در یک سمت فعالیت دارند، باید بعد از چهار سال جابجا شوند.

رشیدی نیا در ادامه با بیان اینکه به اعتقاد من اصل این امر اشکال دارد، گفت: اصل این نامه بی معنی است، خیلی از حوزه‌های کاری که ما داریم نیاز به تجربه دارد، اگر قرار است روابط عمومی جابجا شود باید کسی در کنارش مدتی کار کند، کار را یاد بگیرد، تجربه کسب کند و سپس جایگزین شود نه اینکه یک مرتبه کسی را بدون داشتن تجربه لازم به کار گیری کنیم.

معضلی به نام تعدد رسانه در لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد رسانه‌های لرستان، عنوان کرد: استانی مانند همدان حدود ۳۰ نشریه محلی دارد و این در حالیست که ما در لرستان ۱۲۰ نشریه محلی داریم.

باوجود تعدد رسانه‌ها اما تعداد خبرنگاران افزایش پیدا نکرده است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برای صدور مجوز باید بررسی شود فردی که به عنوان مدیر مسئول معرفی می‌شود آیا واجد حداقلی از توانمندی لازم در این حوزه است یا خیر، افزود: باوجود تعدد رسانه‌ها اما تعداد خبرنگاران افزایش پیدا نکرده است بلکه افرادی وارد این عرصه شده اند که خبرنگار نیستند.

رشیدی نیا با تاکید بر اینکه ما با معضلی به نام تعدد رسانه در لرستان روبرو شده ایم، افزود: ما تعدد رسانه و خبرنگار را در استان داریم و این در حالیست که تعداد نویسندگان اندک است.

ضرورت ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت رسانه‌های منتقد در لرستان استقبال کرد و گفت: ما از نقد منتقدین منصف استقبال می‌کنیم، اما برخی افراد بدون داشتن تخصص و توانایی در این حوزه فعالیت دارند و متأسفانه شاهد ترویج ادبیات «کوچه بازاری» در برخی رسانه‌ها هستیم که در این رابطه سیاست ما هدایت این افراد به سوی نوشته‌های حرفه‌ای و تخصصی با حفظ متانت کلام است.

شاهد ترویج ادبیات «کوچه بازاری» در برخی رسانه‌ها هستیم

مدیرکل روابط عمومی امور بین الملل استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: می‌طلبد که روابط عمومی‌ها جایگاه بهتری در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

رشیدی نیا با اشاره به اختصاص یکی از جلسات شورای اداری لرستان به حوزه روابط عمومی‌ها، بیان داشت: همچنین برگزاری نشست خبری دبیران کمیته‌های قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در استان را به زودی خواهیم داشت.