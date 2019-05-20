مستقلین برای ابقا لاریجانی درحال رایزنی هستند/انصراف حاجی بابایی

محمدحسین قربانی عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش و رایزنیهای فراکسیون متبوعش با فراکسیونهای امید و ولایی جهت اجماع در مورد ریاست مجلس در انتخابات هیئت رئیسه خبر داد.
وی گفت: انتخابات هیئت رئیسه در اجلاسیه چهارم متفاوت با دورههای قبل است و با توجه به اینکه در اجلاسیه آخر مجلس قرار داریم، باید تدابیر ویژه ای برای اجماع اندیشیده شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه اظهار داشت: هنوز با فراکسیون امید بر سر ریاست مجلس به اجماع نرسیدهایم.
قربانی گفت: حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی تا دیروز مصمم به نامزدی برای ریاست مجلس بود، ولی با صحبتهایی که امروز انجام شد، او منصرف شد.
وی ادامه داد: اجماع فراکسیون ولایی نیز این است که حاجی بابایی نامزد ریاست مجلس نشود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین گفت: فراکسیون متبوعش تلاش دارد بین سه فراکسیون بر سر نواب رئیس فعلی مجلس نیز توافق صورت گیرد و گزینه دیگری معرفی نشود اما به نظر میرسد فراکسیون ولایی برای نواب رئیس مجلس نامزدهایی را معرفی خواهد کرد.
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