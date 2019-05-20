امداد رسانی به ۱۰۰ خانوار آسیب دیده از سیلاب در سیستان وبلوچستان

رسول راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های شدید چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو تاکنون به ۱۰۱ خانوار آسیب دیده ناشی از بارندگی شدید در سطح استان توسط جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان امداد رسانی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه خانوارهای سیل‌زده توسط امدادگران هلال احمر در چادرهای امدادی اسکان موقت داده شدند، ادامه داد: در حال حاضر امداد رسانی به سیل زدگان ۱۲ روستا سیستان و بلوچستان همچنان توسط ۲۵ تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر در حال انجام است.

راشکی تصریح کرد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۳۸ تخته پتو، ۳۶ تخته موکت، ۲۷ دستگاه چادر و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.