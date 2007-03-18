اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به حوادث غیر مترقبه

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این اعتبارات در قالب 176 پروژه به 24 دستگاه اجرایی استان و 31 شهرداری جهت اجرای پروژه های حوادثی در سطح مناطق شهری و روستایی استان ابلاغ شده تا پس از مبادله توافقنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام شود.

بهزاد پورمحمد تصریح کرد: عمده ترین پروژه های مصوب شامل تکمیل و احداث ابنیه فنی از جمله پل ، مرمت و بازسازی انهار و سردهنه های زراعی سنتی ، لایروبی انهار زراعی ، ساماندهی رودخانه ها است.

وی خاطر نشان کرد: مرمت و بازسازی اماکن مذهبی ، احداث دیواره های حفاظتی ، تکمیل پروژه های نیمه تمام مدارس زلزله زده غرب استان ، احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی ، تامین آب شرب در مناطق شهری و روستایی و تامین آب کشاورزی ، احداث پلهای بین مزارع ، تثبیت رانش های زمین ، تجهیز مراکز امدادی و چندین پروژه پیشگیری دیگر بوده که به تصویب رسیده است.