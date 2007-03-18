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۲۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲

از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به مازندران صورت گرفت ؛

اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به حوادث غیر مترقبه

مبلغ 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به مازندران در بخش حوادث غیر مترقبه جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام ، پیشگیری و بازسازی در سطح استان اختصاص یافت.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این اعتبارات در قالب 176 پروژه به 24 دستگاه اجرایی استان و 31 شهرداری جهت اجرای پروژه های حوادثی در سطح مناطق شهری و روستایی استان ابلاغ شده تا پس از مبادله توافقنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام شود.

بهزاد پورمحمد تصریح کرد: عمده ترین پروژه های مصوب شامل تکمیل و احداث ابنیه فنی از جمله پل ، مرمت و بازسازی انهار و سردهنه های زراعی سنتی ، لایروبی انهار زراعی ، ساماندهی رودخانه ها است.

وی خاطر نشان کرد: مرمت و بازسازی اماکن مذهبی ، احداث دیواره های حفاظتی ، تکمیل پروژه های نیمه تمام مدارس زلزله زده غرب استان ، احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی ، تامین آب شرب در مناطق شهری و روستایی و تامین آب کشاورزی ، احداث پلهای بین مزارع ، تثبیت رانش های زمین ، تجهیز مراکز امدادی و چندین پروژه پیشگیری دیگر بوده که به تصویب رسیده است.

کد مطلب 462301

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