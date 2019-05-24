حواشی غیرفوتبالی قهرمانی را از استقلال گرفت/ مربی ایرانی بهتر است

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر لیگ هجدهم را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اعتقاد دارم لیگی که به تازگی به پایان رسیده خوب بود.، پنج تیمی در کورس قهرمانی بودند که همه هواداران زیادی داشتند و با توجه به اینکه تا هفته پایانی قهرمان و تیم‌های سقوط کننده مشخص نبودند جذابیت زیادی این لیگ پیدا کرده بود.

وی ادامه داد: اما نقطه کور فوتبال ما اتفاقات بدی است که چندین سال است در ورزشگاه‌ها می‌افتد و این برای ما بسیار دردناک است. باید یاد بگیریم که قرار است از فوتبال لذت ببریم و این ورزش بسیار لذت بخش است. تنش و اتفاقات ناگوار مقوله‌ای است که در فوتبال دنیا جایگاهی ندارد اما متأسفانه هر سال در لیگ ما مشاهده می‌شود. در مجموع اعتقاد دارم با تمام اتفاقات خوب و بدی که در لیگ ما وجود داشت امسال شاهد رقابت‌های حساس، سنگین و جذابی بودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنی را به عنوان پدیده دیده‌اید یا خیر گفت: امسال اکثر تیم‌ها از جوانان شأن استفاده کردند، به عنوان نمونه می‌توانم از استقلال خوزستان، صنعت نفت و پیکان یاد کنم که همه بیشتر از بازیکنان جوان استفاده کردند که این می‌تواند برای آینده فوتبال ما بسیار مؤثر باشد. در خصوص پدیده‌ها هم باید بگویم دو بازیکن از ذوب آهن به نام حبیب زاده و چراغعلی می‌توانند پدیده این فصل باشند که عملکرد فوق العاده ای داشتند.

همدانی درباره عملکرد استقلال در لیگ هجدهم هم گفت: تغییرات مدیریتی در بدترین زمان شروع شد آبی پوشان شروع خوبی نداشتند، پیش فصل خوبی هم پشت سر نگذاشتند و متأسفانه مشکل بزرگ استقلال عدم همدلی در این تیم بود. در استقلال اتحادی وجود نداشت، درست در زمانی که استقلال می‌توانست به قهرمانی دست یابد این مشکلات خود را نشان داد تا این تیم نتواند پس از گذشت چند سال جام را بالای سر ببرد.

وی ادامه داد: ساختار فنی در زمین و اجرایی در باشگاه نیاز به تغییر دارد و باید چیدمانی جدید در آن صورت بگیرد مدیران اجرایی تبحر چندانی ندارند و در بحث فنی هم متأسفانه فاقد یک فرمانده در زمین بودیم جایی که امید ابراهیمی به خوبی آن را انجام می‌داد اما علی کریمی نتوانست در این خصوص جایگزین مناسبی باشد. در مجموع باید بگویم مشکلات، حواشی و اتفاقات غیرفوتبالی قهرمانی را از استقلال گرفت و شفر هم نتوانست مدیریتی دقیق روی تیمش داشته باشد و همین مساله باعث شد تا خود او هم در حالی که می‌توانست یک قهرمانی دیگر در کارنامه اش داشته باشد از تیم برکنار شد.

هافبک پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که به شروع فصل نزدیک می‌شوید، آیا مربی ایرانی بهتر است یا خارجی گفت: اول باید از فرهاد مجیدی تشکر کنم که زحمات زیادی کشید و در پنج بازی هدایت استقلال را بر عهده داشت اما امیدوارم برای سال آینده اشتباه نکند و سرمربیگری استقلال را ادامه ندهد زیرا هنوز تجربه بالایی ندارد و برای او بسیار خطرناک است. اما با توجه به شرایط اقتصادی که این روزها باشگاه استقلال دارد و در مسائل مالی به شدت گرفتار است مربی ایرانی بهترین گزینه برای استقلال است که می‌تواند این تیم را از بحران ناخواسته خارج کند.

همدانی در پایان و در خصوص عملکرد داوران و اعتراضاتی که همه تیم‌ها نسبت به این موضوع داشتند نیز گفت: همه تیم‌ها از داوری متضرر شدند اما چه کسی باعث و بانی این موضوع است؟ من اعتقاد دارم باشگاه‌ها و هواداران شأن بیشتر از همه در این اتفاق سهیم هستند. هیچ داوری بدون ایراد نیست اما یک اشتباه باعث می‌شد تا بازیکنان مرتب اعتراض کنند و این اتفاق به سکوها کشیده می‌شد و ما شاهد بدترین ناسزاها به داوران بودیم بنابراین امیدوارم فصل آینده فدراسیون فوتبال تمهیداتی را بیندیشد که اعتراض به داوری کم شده و داور با آرامش کار خود را انجام دهد.