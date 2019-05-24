به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های حکومت امیرالمومنین (ع) خطاب به مسئولین کشور اظهار کرد: نسبت به مردم مهربان باشید و بار سنگین بر روی دوش آنها نگذارید.

وی افزود: مسئولین کشور مشکل گرانی را حل کنند و به داد مردم برسند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: اگر یک خانواده شهید گفت شوهر و سرپرست خانواده‌مان را از دست دادیم اما درآمد نداریم، چه کسی باید به آنها رسیدگی و آنها را تکریم کند؟ این‌ها انقلاب را حفظ کردند و در جبهه‌ها پیروزی آفریدند. مبادا مسئولین از آن عنصر خدومی که در انقلاب خدمت کرده و در جبهه‌ها آسیب دیده است، بی خبر باشند. بی توجهی به این مساله حکومت ما را می‌لرزاند.

آیت‌الله موحدی کرمانی گفت: حضرت امیرالمومنین (ع) با زیاده خواهان از بیت المال برخورد می‌کردند حتی با بردارش زیرا اعتقاد داشتند بیت المال باید به همه برسد.

وی با اشاره به اینکه امام علی (ع) مالک اشتر را متصدی حکومت مصر کرد و فرمود که مالیات‌ها را از میان مردم جمع آوری کن، گفت: ما باید بدانیم که مالیات حق است و حکومت نیاز به مالیات دارد اما نباید از بیچارگان و بدبختانی که تملک مالی چندانی ندارند، مالیات دریافت شود، بلکه باید از پولدارها و کسانی که از امکانات کشور استفاده کرده و پولدار شده اند، مالیات دریافت شود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنی از امام علی (ع) مبنی بر اینکه بیشتر از دریافت مالیات باید به افزایش درآمدها و آبادی زمین‌ها توجه شود، اظهار داشت: ایشان فرمودند اگر بدون آبادانی زمین، صرفاً با دریافت مالیات بر مردم فشار آورده شود، هم شهر خراب و هم انسان‌ها نابود می‌شوند که این مسئله نشان دهنده توجه ایشان به تولید است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم چندین سال است که به مسئله تولید و اقتصاد عنایت ویژه ای دارند، گفت: ما باید به بهبود تولید توجه کنیم. متأسفانه در جامعه ما مسئله اسراف مغفول مانده است و در بسیاری از مراسم و به ویژه جشن‌های عروسی غذاهای زیادی حیف و میل می‌شود.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به بخشی دیگری از بیانات حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه «مالک تو باید با دشمنان مردم بجنگی»، گفت: در اینجا سؤالی پیش می‌آید که چقدر نظام ما جهاد فرهنگی دارد؟ جهاد فرهنگی زیربناست و باید به آن توجه زیادی شود اما به واقع چقدر ما با آنها که بدخواه فرهنگ و دینمان هستند، می‌جنگیم؟

امام جمعه موقت تهران افزود: متأسفانه نه تنها با دشمنان فرهنگی نمی‌جنگیم، بلکه جلوی پای آنان فرش قرمز هم پهن می‌کنیم که تشریف بیاورید و فرهنگ اسلام را از این مملکت بگیرید و جوانان ما را لامذهب کنید.

وی با بیان اینکه فضای مجازی هم در این راستا حرکت می‌کند، تصریح کرد: بنده که به فضای مجازی نگاه نمی‌کنم اما آنها که می‌بینند، چیزهای عجیب و غریبی درباره فضای مجازی و ترویج جنگ فرهنگی دشمن علیه کشورمان می‌گویند.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه همه جوانان و نوجوانان ما عمیقاً از مسائل دینی باخبر نیستند و باید آنان را آگاه کنیم، گفت: بنده طرفدار کتاب هستم و تشویق به کتاب خوانی می‌کنم اما اینکه چه کتابی خوانده شود بسیار اهمیت دارد.

امام جمعه موقت تهران متذکر شد: بنده زمانی نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران بودم که از نمایشگاه کتاب بازدید کردم که متأسفانه در آنجا مشاهده کردم کتاب‌های ضد خدا، ضد دین و ائمه، ضد انقلاب و الحادی وجود داشت و سوال این است آیا شوخی است که چنین کتاب‌هایی را در اختیار مردم قرار می‌دهیم؟

وی با تأکید بر اینکه حفظ کتب گمراه کننده حرام است و باید محو شود، تصریح کرد: بنده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می‌دهم اگر قرار است سال آینده هم نمایشگاه کتاب برگزار شود، از همین حالا دست به کار شوید و به کشورهایی که می‌خواهند کتاب‌های خود را در نمایشگاه ما عرضه کنند، بگویید که نهایتاً تا خردادماه کتاب‌های خود را به دست ما برسانند تا مورد مطالعه قرار دهیم.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: لازم است افرادی مطلع و کارشناس به کار گرفته شوند تا این کتب خارجی را مورد مطالعه قرار دهند و در صورتی که در این کتاب‌ها نقطه‌های انحرافی وجود داشته باشد، ما جواب این نقاط انحرافی را به آن کتاب‌ها پیوست کنیم و پاسخ درستی به مسائل انحرافی آنان دهیم.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با بیان اینکه همه مردم یکی نیستند و برخی از آنان موافق و برخی مخالف حکومت هستند، گفت: کِی و کجا عقده‌های مردم باید از دل آنان بیرون بیاید؟ مردم چگونه باید با مسئولان و وزرا دیدار کنند؟ چرا در جامعه ما چنین بستری وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مردم به ما می‌گویند به مسئولان نامه می‌نویسند اما پاسخی دریافت نمی‌کنند، گفت: این رویه غلط است و ما باید از درد دل مردم باخبر باشیم و بدانیم مشکلات آنان چیست.

آیت الله موحدی کرمانی بیان کرد: همه مسئولان اعم از مسئولان دولت، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فردی را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند تا آن افراد پای درد و دل مردم بنشینند.

آیت الله موحدی کرمانی اظهار داشت: در آستانه لیالی قدر هستیم و در این شب‌ها از خداوند بخواهیم به ما حالت تقوا و توبه دهد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: همت مان این نباشد که فقط دعا بخوانیم بلکه شرط اصلی قرائت ادعیه توجه به مضامین آن است و از خداوند بخواهیم که به ما بهترین حالی که دوست دارد، عنایت کند.

وی تصریح کرد: ممکن است کسی دعای ابوحوزه ثمالی را بخواند اما آن حال خوب را نداشته باشد که آن حال عبارت است از توبه و اینکه به خود بیاییم و ببینیم چه کسی هستیم، به کجا می‌رویم، عاقبت امرمان چه خواهد بود و آیا برای آخرت ذخیره‌ای داریم یا خیر.

آیت الله موحدی کرمانی بیان کرد: ما از ذلت می‌گریزیم و شعار هیات من الذله سر می‌دهیم ولی باید از خود بپرسیم خودمان در چه وضعیتی هستیم و نکند خودمان نزّد خداوند ذلیل و مطرود باشیم.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: در این شب‌ها باید با خود فکر کنیم تا چه حد اسیر دنیا و هوای نفس خود هستیم و باید بکوشیم حال توبه و رجوع الی الله داشته و به دنبال اصلاح خویش باشیم.

وی خطاب به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که اقتصاد کشور را بر هم ریخته اند و اوضاع کشور را دچار مشکلات اقتصادی کرده اند، چه کسانی هستند؟ لازم است قوه قضاییه این مساله را پیگیری کند.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: زمین خواران، رانت خواران، عوامل تولید و توزیع مواد مخدر، غارتگران جنگل‌ها، محیط زیست و آب‌های زیرزمینی، عوامل قاچاق کالا به داخل کشور به ویژه مشروبات الکلی که غارتگران مال، حیثیت، دین و شرف انسان‌ها هستند، باید هر چه سریع‌تر مشخص و با آنان برخورد قاطع و انقلابی شود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرا رسیدن سوم خرداد روز فتح خرمشهر گفت: سوم خرداد روز حماسه معجزه آسای فتح خرمشهر، فصل زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ما به وجود آورد.

وی متذکر شد: در آبان ماه سال ۵۹ خرمشهر به تصرف بعثی‌ها درآمد و حدود ۱۹ ماه یعنی ۵۷۸ روز در اشغال آنان بود و دشمنان این شهر را به قلعه دفاعی و دژ نفوذناپذیر خود تبدیل کرده بودند.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: جمعی از خبرنگاران جنگی از کشورهای مختلف دعوت شده و از این مناطق بازدید کردند و صراحتاً اعلام کردند نفوذ به این خطوط دفاعی و آزادی خرمشهر توسط ایران غیرممکن است و همچنین صدام مغرور و ملعون هم با اطمینان اعلام کرد اگر ایران خرمشهر را فتح کند، کلید بصره را به آنها می‌دهیم و ما دیدیم در پرتو مقاومت مردم شجاع، غیور و مبارز، این غیرممکن ممکن شد.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: مجاهدان جان بر کف، بر ارتشی که توسط قدرت‌های بزرگ دنیا تقویت شده بودند غالب شدند و خرمشهر با ۱۹ هزار اسیر، ۱۶ هزار کشته و انبوهی از غنایم جنگی به آغوش کشور بازگشت.

وی متذکر شد: این حماسه بهت و حیرت کارشناسان نظامی را به همراه داشت و حتی آمریکا در ۸ خرداد از روی ناچاری اعتراف کرد ماشین نظامی ایران اعجاب آور بود و باید بدانیم حماسه سوم خرداد الگویی برای پیروزی در همه عرصه‌ها است.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه جمعه آینده روز جهانی قدس است، گفت: روز قدس نماد وحدت و اراده ملت اسلامی و حمایت از ملتی است که با خون خود به دفاع از قبله اول مسلمانان برخواسته و هر جمعه جمعی از آنان توسط رژیم صهیونیستی به خاک و خون کشیده می‌شوند.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: روز قدس متعلق به یک ملت نیست بلکه روز تقابل حق و باطل و ایستادگی مظلومان عالم در برابر ظالمان و ستیز مستضعفان با مستکبران است.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته اطعام خاطرنشان کرد: رسیدگی به ایتام بر کسی پوشیده نیست و در آموزه‌های دینی اهمیت بالایی دارد و به ویژه در این شرایط اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد و نباید از آن غفلت کنیم و امیدواریم با مشارکت مردم مومن، رسیدگی محرومان شتاب بیشتری گیرد.