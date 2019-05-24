ایثار گری های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس را ارج می نهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدرضا ظفرقندی، به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر، آمده است: سوم خرداد برای مردم ایران حکایتی است که بارها در این سرزمین نوشته و خوانده شده است.

این روز نه یک تاریخ که یادگاری است زرین از فداکاری و شجاعت جوانان این مرز و بوم و داستانی است مکرر از دلیری، ایمان، وطن دوستی، ایثار و مظلومیت ملت ایران.

در این روز فرخنده، جامعه پزشکی ایران، تلاش و جانفشانی فرزندان این سرزمین و خدمات ارزشمند و ایثارگرانه جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس را ارج نهاده و فریاد استواری و غرور و باورهای ایران و ایرانی را تکرار خواهد کرد و همگان بر تداوم راه و آرمان‌های شهدایمان هم پیمان خواهیم شد.