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۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۴۳

در پیامی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر؛

ایثار گری های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس را ارج می نهیم

ایثار گری های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس را ارج می نهیم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدرضا ظفرقندی، به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر، آمده است: سوم خرداد برای مردم ایران حکایتی است که بارها در این سرزمین نوشته و خوانده شده است.

این روز نه یک تاریخ که یادگاری است زرین از فداکاری و شجاعت جوانان این مرز و بوم و داستانی است مکرر از دلیری، ایمان، وطن دوستی، ایثار و مظلومیت ملت ایران.

در این روز فرخنده، جامعه پزشکی ایران، تلاش و جانفشانی فرزندان این سرزمین و خدمات ارزشمند و ایثارگرانه جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس را ارج نهاده و فریاد استواری و غرور و باورهای ایران و ایرانی را تکرار خواهد کرد و همگان بر تداوم راه و آرمان‌های شهدایمان هم پیمان خواهیم شد.

کد مطلب 4624862
حبیب احسنی پور

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