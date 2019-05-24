فتح خرمشهر سند ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی در خطبههای این هفته نمازجمعه مهریز اظهار داشت: فتح خرمشهر سند ایستادگی ملت ایران در برابر سلطهگری و یکی از جلوههای نصرت الهی و زیباترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران و نقطه عطف دوران دفاع مقدس بود.
وی با اشاره به سخن معروف امام خمینی (ره) در فتح خرمشهر افزود: تنها راه رهای از سلطه و رسیدن به پیشرفت و توسعه، پایداری، مقاومت و خودباوری است.
محیالدینی با بیان اینکه دولت آمریکا در مقابل ملت ایران عقب نشینی کرده است، افزود: مقاومت، اصلیترین راهبرد حفظ استقلال و فعالیت در عرصه بینالملل است و ایران، لبنان و یمن از این راهبرد به درستی استفاده کردهاند و به پیشرفتهایی نیز رسیدهاند که نمونه باز آن، موشکهای حزبالله است که به سمت صهیونیستها شلیک میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی قدس عنوان کرد: روز قدس امسال متفاوت از سالهای گذشته در حمایت جدی از مردم مظلوم فلسطین برگزار میشود و نقطه عطفی در تحولات آینده پیش روی مردم فلسطین است.
محیالدینی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز هفته مجلس و قانونگذاری خاطرنشان کرد: مجلس با استفاده از ابزارها و ظرفیتهای خود میتواند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کند.
وی تصریح کرد: اکنون در کشور در جنگ اقتصادی هستیم بنابراین اعضای مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین بازدارنده، مانع افزایش قیمتها شوند و مسیر استفاده سودجویان را ببندند.
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