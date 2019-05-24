به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، رحمدل بامری در نشست بررسی راهبردهای منطقه‌ای و معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بندر چابهار که با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد، اظهار داشت: چابهار فرصت‌های بی‌شماری دارد که در صورت توجه به آنها می‌توان به توسعه روابط با کشورهای همجوار به ویژه پاکستان رونق بخشید.

وی افزود: نمایندگی کنسولگری پاکستان در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان مستقر است و در صورت نیاز باید فرد متقاضی برای کمترین کاری حدود ۷۰۰ کیلومتر راه را از چابهار تا زاهدان طی کند.

سرپرست فرمانداری ویژه چابهار بیان کرد: چابهار نقش مهمی در توسعه ایران و به ویژه شرق کشور و مناطق همجوار دارد و با توجه به همجواری با پاکستان نیازمند راه‌اندازی خط مسافرت دریایی چابهار- کراچی و برقراری پرواز چابهار- کراچی است تا زمینه تردد گردشگران، مسافران، بیماران، زائران و سرمایه‌گذاران و تاجران ۲ کشور ایران و پاکستان فراهم شود.

وی با اشاره به کوتاهی مسیر بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان افزود: ایجاد خط ریلی چابهار- گوادر با فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتر بسیاری از مشکلات را برطرف و موجب رونق حمل و نقل بین‌المللی می‌شود.

بامری بر برطرف کردن مشکلات مرز رسمی ریمدان چابهار تاکید کرد و خواستار صادرات و واردات میوه و انواع کالا و مسافر بین دو کشور ایران و پاکستان از طریق این مرز شد.

وی بر ایجاد اتاق بازرگانی و میز چابهار و توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی بین ایران و پاکستان تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه مشکلات مربوط به این وزارتخانه در مرز ریمدان را برطرف کند.

سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه چابهار با اشاره به ۳۲۰ کیلومتر مرز دریایی بر استفاده بهتر از فرصت‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: چابهار بیش از هشت مرکز دانشگاهی و ۱۰ هزار دانشجو دارد که می‌توانند در توسعه و آبادانی این منطقه نقش مهمی داشته باشند.

بامری گفت: یکی از اقدامات خوب دولت افتتاح طرح‌های بزرگ نظیر بندر شهیدبهشتی و کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و طرح‌های بزرگ و کوچک بوده که جا دارد از خدمات دولت در این منطقه تقدیر شود.