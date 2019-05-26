تصاویر فرودگاهی به شکل دانه برف در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت معماری MAD طرحی برای فرودگاه بین المللی Harbin Taiping در استان هیلونگجیانگ چین ارائه کرده که Harbian Aieport T۳ نام گرفته و شبیه یک دانه برف عظیم است.

در صورت ساخت این طرح، ترمینال فرودگاه بسیار عظیم و مساحت آن حدود ۹۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع خواهد بود. این طرح شامل ترمینال‌های زمینی، هتل، مغازه‌های خرده فروشی و پارکینگ است.

پیش بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ میلادی حدود ۴۳ میلیون مسافر سالانه از این فرودگاه استفاده کنند. همچنین فرودگاه مذکور سالانه ۳۲۰ هزار پرواز خروجی خواهد داشت.

به گفته شرکت طراحی این فرودگاه به شکل دانه برف (با ۵ راهرو خروجی) مدت زمان رسیدن مسافران به گیت های پرواز را می کاهد و همزمان از ترافیک می کاهد و در کل به کارآمدی فرودگاه می‌افزاید.

طرح این فرودگاه تاحدودی شبیه ساختمان پایانه‌های جدید فرودگاه پکن است که شرکت طراحی زاها حدید آن را طراحی کرده است. اما طراحی آن به شکل دانه برف با توجه به آب وهوای هاربین انجام شده است. آب وهوای این منطقه در زمستان‌ها بسیار سرد است.

در این فرودگاه باغ‌های مسقفی نیز ساخته می‌شود که سطو ح مختلف آن را بهم متصل می‌کند. از سوی دیگر یک مرکز حمل و نقل این فرودگاه را به قطارهای سریع السیر، خطوط مترو، اتوبوس‌های فرودگاه و شهر هاربین متصل می‌کند.

این طرح برای یک مسابقه طراحی ابداع شده و هنوز مشخص نیست ساخته می‌شود یا خیر.