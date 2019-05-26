به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رفیعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش در محل استانداری زنجان، به اجرای طرح اوقات فراغت اشاره کرد و افزود: امسال ۳۶۰ پایگاه برای طرح اوقات فراغت در استان زنجان پیش‌بینی‌شده که اگر استقبال دانش آموزان خوب باشد تعداد پایگاه‌ها افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های تابستانی برای دانش‌آموزان به‌منظور توسعه همه‌جانبه شخصیت آنها برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: دستگاه‌های اجرایی که در اجرای طرح اوقات فراغت دخیل هستند از موازی کار جلوگیری کنند و کیفیت برنامه‌های اوقات فراغت مورد توجه قرار گیرد.

رفیعی تأکید کرد: ارتقای سطح دانش و بینش اعتقادی، علمی، اجتماعی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، ایجاد زمینه‌های لازم به‌منظور تقویت و تأمین سلامت جسمانی و روانی، تقویت روحیه خود باری و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان از اهداف برگزاری این فعالیت‌ها است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان زنجان در اجرای مطلوب این طرح که مبتنی بر سند تو بنیادین در آموزش‌وپرورش است همکاری کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: طی سال گذشته استقبال دانش آموزان از اجرای طرح اوقات فراغت خوب بود و تعداد پایگاه‌ها به ۴۵۰ پایگاه رسید.

رفیعی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش استان زنجان از شهرداری‌ها ۱۲ سال مطالبات دارد، افزود: ۹۰ درصد از واریزی‌های فعلی از طریق شهرداری زنجان بوده و تاکنون از محل ماده ۱۶ ریالی به آموزش‌وپرورش پرداخت‌نشده است.