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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۲۸

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۳۶۰ پایگاه برای طرح اوقات فراغت در زنجان پیش‌بینی‌شده است

۳۶۰ پایگاه برای طرح اوقات فراغت در زنجان پیش‌بینی‌شده است

زنجان-مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امسال ۳۶۰ پایگاه برای طرح اوقات فراغت در استان زنجان پیش‌بینی‌شده که اگر استقبال دانش آموزان خوب باشد تعداد پایگاه‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رفیعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش در محل استانداری زنجان، به اجرای طرح اوقات فراغت اشاره کرد و افزود: امسال ۳۶۰ پایگاه برای طرح اوقات فراغت در استان زنجان پیش‌بینی‌شده که اگر استقبال دانش آموزان خوب باشد تعداد پایگاه‌ها افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های تابستانی برای دانش‌آموزان به‌منظور توسعه همه‌جانبه شخصیت آنها برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: دستگاه‌های اجرایی که در اجرای طرح اوقات فراغت دخیل هستند از موازی کار جلوگیری کنند و کیفیت برنامه‌های اوقات فراغت مورد توجه قرار گیرد.

رفیعی تأکید کرد: ارتقای سطح دانش و بینش اعتقادی، علمی، اجتماعی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، ایجاد زمینه‌های لازم به‌منظور تقویت و تأمین سلامت جسمانی و روانی، تقویت روحیه خود باری و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان از اهداف برگزاری این فعالیت‌ها است.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان زنجان در اجرای مطلوب این طرح که مبتنی بر سند تو بنیادین در آموزش‌وپرورش است همکاری کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: طی سال گذشته استقبال دانش آموزان از اجرای طرح اوقات فراغت خوب بود و تعداد پایگاه‌ها به ۴۵۰ پایگاه رسید.

رفیعی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش استان زنجان از شهرداری‌ها ۱۲ سال مطالبات دارد، افزود: ۹۰ درصد از واریزی‌های فعلی از طریق شهرداری زنجان بوده و تاکنون از محل ماده ۱۶ ریالی به آموزش‌وپرورش پرداخت‌نشده است.

کد مطلب 4626454

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