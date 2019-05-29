تصمیم نهایی برای حضور هواداران پرسپولیس و سپاهان گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای تامین استان اصفهان برای بررسی مسائل مربوط به بازی امروز پرسپولیس و سپاهان برگزار شد.

در این نشست که مسئولان سازمان لیگ و مدیران عامل دو باشگاه نیز حضور داشتند تصمیم بر استفاده هواداران پرسپولیس از ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه گرفته شد. بنابراین ۷۰ درصد از صندلی‌های هواداری این استادیوم در اختیار طرفداران تیم میزبان قرار می‌گیرد.

تصمیم نهایی درباره میزان حضور هواداران دو تیم در حالی گرفته شد که طبق مصوبه سازمان لیگ، هواداران دو تیم در بازی‌های جام حذفی بایستی به طور کاملاً مساوی در ورزشگاه حضور داشته باشند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱ امروز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه نقش جهان به مصاف سپاهان می‌رود.