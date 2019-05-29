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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۰۵

آئین‌نامه سازمان لیگ اجرا نمی شود!

تصمیم نهایی برای حضور هواداران پرسپولیس و سپاهان گرفته شد

تصمیم نهایی برای حضور هواداران پرسپولیس و سپاهان گرفته شد

۳۰ درصد از ظرفیت صندلی های ورزشگاه نقش جهان اصفهان به هواداران پرسپولیس رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای تامین استان اصفهان برای بررسی مسائل مربوط به بازی امروز پرسپولیس و سپاهان برگزار شد.

در این نشست که مسئولان سازمان لیگ و مدیران عامل دو باشگاه نیز حضور داشتند تصمیم بر استفاده هواداران پرسپولیس از ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه گرفته شد. بنابراین ۷۰ درصد از صندلی‌های هواداری این استادیوم در اختیار طرفداران تیم میزبان قرار می‌گیرد.

تصمیم نهایی درباره میزان حضور هواداران دو تیم در حالی گرفته شد که طبق مصوبه سازمان لیگ، هواداران دو تیم در بازی‌های جام حذفی بایستی به طور کاملاً مساوی در ورزشگاه حضور داشته باشند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱ امروز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه نقش جهان به مصاف سپاهان می‌رود.

کد مطلب 4627975

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
      1 0
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      طبق معمول قانون بخاطر قلعه نوعی و اصفهانیها زیر پا گذاشته شد. واقعا متاسفیم برای این فوتبال
    • رضا IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
      1 0
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      متاسفانه باز هم حق پرسپولیس ضایع شد .
    • رضا IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
      1 0
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      متاسفانه باز هم حق پرسپولیس ضایع شد .
    • ابوالفضل IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
      0 0
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      فدراسیون تقسیم کرده جام حذفی برای سپاهان و لیگ برای پرسپولیس. جام بین سه تیم تقسیم میشود پرسپولیس، سپاهان، استقلال دفعه دیگه نوبت استقلاله

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