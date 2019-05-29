پرداخت بیش از ۱۸۵ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ناصر مطیعی از پرداخت بیش از ۱۸۵ میلیارد ریال بابت مرحله اول تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی به حساب ۲۰۳ دانشگاه کشور و دانشکده های فنی و حرفه ای خبر داد.

وی اظهار کرد: با پرداخت این مبلغ از سوی صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاه ها و دانشکده های فنی و حرفه ای می توانند نسبت به تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی اقدام کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: با فرا رسیدن فصل تابستان و تخلیه سراهای دانشجویی، با پرداخت کمک های صندوق رفاه دانشجویان، تلاش های زیادی برای بهسازی و تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی آغاز می شود.

وی ادامه داد: این کمک به دانشگاه هایی پرداخت شده است که درصد تحقق وصول اجاره بهای سراهای دانشجویی آنها در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ حداقل ۸۰ درصد است.

مطیعی تصریح کرد: در راستای حمایت از دانشگاه ها برای بهبود و ارتقای سراهای دانشجویی نیز بخشنامه ای مبنی بر اعلام فهرست سراهای نیازمند به تعمیر و تجهیز و همچنین ارتقاء ارسال شد تا بتوان با همکاری دانشگاه ها و با فراهم ساختن فرصت مناسب برای آنها، شرایط اسکان مطلوب را برای دانشجویان عزیز در نیمسال آینده ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس مرحله اول اعتبار تعمیر و تجهیز زودتر از موعد اعلام شده در بخشنامه ارسالی پرداخت شد.