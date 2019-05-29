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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵

در جدیدترین تجربه مهران رنج‌بر؛

بهنام شرفی «مارلون براندو» شد

بهنام شرفی «مارلون براندو» شد

بهنام شرفی از بازیگران فعال تئاتر ایران ایفاگر نقش «مارلون براندو» در جدیدترین تجربه کارگردانی مهران رنج‌بر بعد از نمایش «استیو جابز» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش «مارلون براندو»، بهنام شرفی که چندی پیش در نمایش «خنکای ختم خاطره» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ و با حضور فاطمه معتمدآریا ایفای نقش کرده بود به نمایش «مارلون براندو» به کارگردانی مهران رنج‌بر پیوست که قرار است در تماشاخانه سپند روی صحنه برود.

شرفی بازیگر نقش مارلون براندو خواهد بود. امین تارخ، سارا رسول‌زاده و یلدا عباسی دیگر بازیگران نمایش «مارلون براندو» هستند که قرار است در تماشاخانه سپند روی صحنه برود.

«اکتیران» به عنوان سرمایه‌گذار این اثر نمایشی حضور دارد.

دیگر اخبار و اطلاعات نمایش «مارلون براندو» به زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 4628496
آروین موذن زاده

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