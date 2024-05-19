به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ۳ منبع آگاه اعلام کردند که شرکت اپل در حال طراحی گوشیهای باریکتر از آیفونهای کنونی است و احتمالاً اینگوشی ها در سال ۲۰۲۵ به بازار. عرضه خواهند شد.
گفته میشود این گوشیها با قیمتی بالاتر از آیفونهای پرومکس عرضه میشوند و قرار است همزمان با آیفونهای ۱۷ وارد بازار شوند.
گفته میشود اپل کد این محصول را D23 گذاشته و این گوشیها احتمالاً با نام A19 وارد بازار شود. البته این شرکت هنپز در حال بررسی طراحیهای مختلف برای این گوشی باریک است.
به نظر میرسد با شدت گرفتن رقابت در بازار گوشی برای اپل از طرف رقبای بزرگی نظیر سامسونگ، آنر, و هوآوی اپل به فکر تولید گوشیهای باریکتر افتاده است.
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴، سامسونگ با سهم بالای ۲۰ درصد پیشروی بازار فروش گوشی در جهان شد و اپل در همین بازه زمانی ۱۷.۳ درصد بازار را از آن خود کرد.
در سه ماهه دوم سال مالی جاری، فروش گوشیهای اپل ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۴۵ میلیارد دلار رسید.
