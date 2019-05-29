به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکتایمز، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد کلیت برنامه تسلیحاتی کره شمالی ناقض قطعنامههای شورای امنیت است.
با این حال، وی افزود: اما تمرکز آمریکا تلاش برای مذاکراتی است که به خاتمه صلحآمیز این برنامه منجر شود.
وی این اظهارنظر را در راستای شفافسازی پیرامون اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا ایراد کرد.
اورتگاس همچنین از اظهارنظر قاطع درباره اینکه موشکهای تازهآزمایششده بالستیک بودهاند یا خیر نیز طفره رفت.
گفتنی است اظهارات وی از حجم تناقضگوییهای اخیر ترامپ و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید کم نکرده است.
ابتدا، بولتون مدعی شد آزمایشهای اخیر پیونگ یانگ ناقض قطعنامه شورای امنیت بوده حال آنکه به فاصله یک روز از طرح این ادعا، ترامپ کل ماجرا را بیارزش جلوه داد و مدعی شد: اگرچه آزمایش چند سلاح کوچک بعضیها را ناراحت کرده، مطمئن هستم رئیس کیم به قول و قراری که با من دارد، پایبند میماند.
نظر شما