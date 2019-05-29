خط مشی فرمانداری ری تسهیل امور مردم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی راد عصر چهارشنبه در مراسم معارفه سرپرست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ری طی سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر شرایط خاصی است که با ظالمانه ترین تحریم ها و وضعیت چالشی عجیب و غریب رو به رو هستیم و در شرایطی که استکبار همه توان و توشه خود را به کار برده تا ما را زمین بزند، ما هم برای مقابله باید هر آنچه توان داریم بگذاریم.

وی با اشاره به ۸ سال جنگ تحمیلی دشمن ادامه داد: با همه توان ۸ سال در برابر استعمار و استکبار با تقدیم شهدایی ایستادیم و حریم مرزی کشور را با ایثار و از خودگذشتگی دلاورانی حفظ کردیم و هنوز هم این مرز و بوم فرزندانی دلیر از مردان و زنان دارد که برای جان فشانی و حفاظت از کیان کشور آماده اند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در ادامه تأکید کرد: توطئه گران بدانند ملت ایران در طول تاریخ هجمه های سنگینی مثل حمله مغولان و اسکندر رومی را پشت سر گذاشته و تمدن ایران همچنان برقرار است.

اسماعیلی راد با بیان اینکه مردم حق انتخاب دارند و مدیران و دستگاه ها محور شهرستان هستند، بر کار و تلاش جدی تأکید کرد و یادآور شد: هر آنچه در توان و امکان داریم باید برای رفع مشکلات مردم و شهرستان ری به کار بگیریم و برای رفع، پیگیری، انعکاس و مطالبه آن از سایر دستگاه های مربوطه گام محکم و جدی برداریم.

وی با اشاره به اینکه مردم در این راه حتماً کمک می کنند، افزود: اولین و مهم ترین کمک مردم انعکاس مشکلات بوده و همراهی و پشتیبانی آنها در ادامه بزرگترین کمک است و ما باید به گونه ای عمل کنیم که مردم متوجه شوند برای رفع چالش ها و دغدغه های مردم تلاش می کنیم و اگر متوجه این موضوع نشوند ایراد از ما بوده است.

اسماعیلی راد خطاب به مدیران دستگاه ها با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی ما تسهیل گری امور مردم است، عنوان کرد: حضور مردم در دفتر کارتان و شنیدن و پیگیری مشکلات شان را فرصت طلایی بدانید و ثبت، منظور و سرلوحه کار قرار دهید تا انجام شود چرا که گره گشایی از مردم زکات زندگی است.

وی در ادامه با اشاره به سوابق سرپرست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ری گفت: جناب برنجی نیرویی جوان، پر انرژی و توانمند در عرصه اجتماع هستند که با فعالیت و تلاش اجتماعی سیاسی خودشان را در عرصه اجتماع به خوبی نشان دادند و به عرصه اجرایی، سیاسی و اداری رسیدند.

فرماندار ویژه شهرستان ری با تأکید بر استفاده از جوانان و جوانگرایی در کشور اضافه کرد: امیدوارم از نیروی جوانی ایشان استفاده کنیم و ضمن آرزوی توفیق و سرافرازی برای این مدیر جوان امیدوارم آنچه در توان تجربی، فیزیکی و فکری دارد صرف امنیت و وضعیت سیاسی ری و توسعه فضاهای فعالیت جوانان و بانوان و همه تلاش گران عرصه فعالیت های اجتماعی فرهنگی و سیاسی کند.