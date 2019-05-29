به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری عصر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان که با حضور اعضای این شورا در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان دماوند مصرف چاههای مجاز ۵ برابر مصرف چاههای غیر مجاز است اظهار داشت: باید در راستای هوشمند سازی و کنترل چاههای مجاز اقدام ات لازم صورت بگیرد.
صفری در ادامه با بیان اینکه تمام ارگانهای متولی جهت ساماندهی چاههای مجاز و غیر مجاز باید همکاری لازم را داشته باشند گفت: با توجه به اینکه برداشت غیر مجاز آب سبب خالی شدن سفرههای آب زیرزمینی و فرو نشست زمین خواهد شد باید در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشیم.
فرماندار دماوند گفت: در آزاد سازی بستر و حریم رودخانهها هیچ گونه ملاحظهای نباید صورت گیرد؛ هر ساله در مواقع بحران شاهد مشکلاتی هستیم که لازم است در هر سال عملکرد حوزه آب را بررسی کنیم.
وی اظهار داشت: سند توسعه به منظور اجرا تهیه شده است لذا نباید آن را به بایگانی انتقال داد.
نظر شما