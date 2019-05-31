مردم خوزستان با تمام توان فریاد  «مرگ بر اسرائیل» سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، گرمای این روزهای استان خوزستان نیز مانع نشد که مردم شهرهای مختلف استان خوزستان در آخرین جمعه ماه رمضان به محل‌های برگزاری مراسم باشکوه روز جهانی قدس نیایند و فریاد «مرگ بر اسرائیل» سر ندهند.

امروز مردم روزه دار خوزستان با تاسی از ابتکار هوشمندانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی که آخرین جمعه ماه رمضان را به نام روز قدس نامگذاری کرده بود به خیابان‌ها آمدند و خشم و انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی نشان دادند.

امروز شهرهای مختلف خوزستان شاهد صفوف به هم پیوسته‌ای بود که پیر و جوان و زن و مرد با تمام وجود بر سر جنایت‌های کشورهای غربی و عربی در حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی فریاد می‌زدند و خواستار پایان دادند به این جنایت‌های ننگین شدند.

مردم روزه دار خوزستان امروز با مشت‌های گره کرده و با قاطعیت، معامله قرن که با همدستی کشورهای غربی و خیانت برخی کشورهای خائن منطقه در حال شکل گیری است و قرار است حقوق حقه و تاریخی ملت مسلمان فلسطین در آن نادیده گرفته و مصالح خبیتانه رژیم صهیونیستی تأمین شود را محکوم کردند.

مردم اهوازنیز راهپیمایی خود را از مقابل مسجد آیت الله جزایری از خیابان امام خمینی آغاز و به سمت مصلای مهدیه امام خمینی برگزار کردند.