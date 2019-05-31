اتحادجهانی برای مبارزه با ظلم در راهپیمایی روزقدس تبلور یافته است

محمدرضا حاجی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در جریان برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در اراک، اظهار داشت: روز قدس با توجه به نام گذاری آنکه توسط امام راحل صورت گرفت، در راستای همبستگی برای رفع ظلم و جور بر ملت های مظلوم جهان از جمله ملت مسلمان فلسطین بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: حضرت امام با بهره گیری از نگاه عالمانه خود به مسائل و با توجه به اینکه مظلومیت مردم فلسطین به فراموشی سپرده شده بود، به نامگذاری روز قدس اقدام کردند تا این مساله احیا شود و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای این امر در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه ای که دشمن اخیراً بر امت اسلامی ایران تحمیل کرده، این حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس، نشان می دهد که تلاش دشمن عبث است و آمریکا کاری از پیش نمی برد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان ساخت: با بهره گیری از این اتحاد و همبستگی امت اسلامی ایران می توانند توطئه های دشمن را به خوبی خنثی ساخته و بدخواهان نظام را به شکست بکشانند.