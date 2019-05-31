به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسلامی تبار در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان ضمن اشاره به راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: مطمئناً زحماتی که مردم برای راهپیمایی روز قدس با زبان روزه متحمل می شوند با اجر و پاداش پرودگار همراه است.

وی ادامه داد: ۴۰ سال ملت ایران برپایی روز قدس را استمرار بخشیده است که در نوع خود معجزه الهی محسوب می شود.

امام جمعه موقت کاشان با بیان اینکه جمعه آخر ماه مبارک رمضان توسط امام راحل روز قدس نامیده شد، افزود: این امر در نوع خود ابتکار محسوب می شود و آن قدر خالصانه بود که جایگاه خود را در نخستین سال اعلام به دست آورد و هر روز این مراسم باشکوهتر انجام می شود؛ از آن طرف نیز دشمن روز به روز ضعیف تر می شود اما دشمنان برخی شبهه پراکنی ها در این مورد انجام می دهد.

امام جمعه موقت کاشان ضمن اشاره به آیاتی از قرآن کریم در مورد نحوه برخورد با دوست و دشمن ابراز داشت: ایران با بسیاری از کشورهای غیر مسلمان ارتباط دارد اما ما با آن کشورهایی دشمنی داریم که دشمن اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، روز قدس بر اساس روایتی از معصومان که «اگر مسلمانی ندای مظلومی را بشنود و به او کمک نکند از مسلمانان نیست» توسط امام راحل بنیان گذاشته شد.

تاکید رهبری بر بکارگیری مردم در امورات کشور

وی با بیان اینکه هر زمان که مردم وارد میدان شوند مشکلات رفع می شود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بکارگیری مردم تاکید بسیار زیادی دارند چراکه می دانند ورود مردم در هر زمینه ای موفقیت را به دنبال دارد و بر همین اساس مسئولان باید بر استفاده هر چه بیشتر مردم اهتمام ورزند.

اسلامی تبار با بیان اینکه اسرائیل که خود را قدرتی در منطقه می داند در اطراف شهرک های خود دیوار های بتنی کشیده اند، اظهار داشت: اسرائیلیی ها که از ترس فلسطینیان برای خود پناهگاه درست کرده اند هنوز طعم موشک های قدرتمند ایران را نچشیده اند و باید شنا کردن در دریای مدیترانه را یاد بگیرند تا جان خود را بتوانند از این طریق نجات دهند.