  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

دبیر جشنواره «فیلم ۱۰۰»:

«دستان سرد» برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم شد

«دستان سرد» برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم شد

دبیر جشنواره بین‌المللی «فیلم ۱۰۰»، فیلم «دستان سرد» را به عنوان اثر برگزیده از نگاه آرای مردمی دوازدهمین دوره این جشنواره معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «فیلم ۱۰۰»، علی قربانی دبیر دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «فیلم ۱۰۰» درباره نتایج آرای مردمی فیلم‌های این رویداد فرهنگی گفت: نتایج آرای مردمی فیلم‌های برگزیده «جشنواره ۱۰۰» از نگاه تماشاگر در همه آثار راه یافته به تمام بخش‌های جشنواره در سایت آپارات مشخص و یک فیلم به عنوان فیلم منتخب مردم، معرفی شد.

وی افزود: فیلم «دستان سرد» به عنوان اثر برگزیده از نگاه آرای مردمی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «فیلم ۱۰۰» معرفی و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان جایزه به آن اهدا خواهد شد. فیلم‌های «گل ایرانی»، «توقف»، «کادیلاک» و «پوشک» به ترتیب از دیگر برگزیدگان جشنواره از نگاه آرای مردمی معرفی شده‌اند.

قربانی اظهار کرد: علاوه بر این جایزه در آئین اختتامیه جشنواره هم جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به محمدرضا سعادتی برای «پوشک» اهدا شده بود.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «فیلم ۱۰۰» از ۸ الی ۱۰ اسفندماه ۹۷ در سینما آزادی برگزار شد اما نظرسنجی مردمی جشنواره در سایت آپارات ادامه داشت.

کد مطلب 4631494
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها