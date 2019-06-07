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۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷

رییس پلیس راه شرق استان تهران تاکید کرد؛

تعویق بازگشت مسافران از شهرهای شمالی

تعویق بازگشت مسافران از شهرهای شمالی

پردیس- رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: از هموطنان می‌خواهیم بازگشت خود را از شهرهای شمالی به تعویق انداخته و به روزهای شنبه یا یکشنبه موکول کنند.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه از هموطنان می‌خواهیم بازگشت از سفر خود را به روزهای شنبه یا یکشنبه موکول کنند اظهار داشت: هموطنان در صورت ضرورت بازگشت در روز جمعه، آمادگی طولانی شدن سفر به چند برابر زمان معمول را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شمال به جنوب محور فیروزکوه دارای ترافیک نیمه سنگین است گفت: طول این محور هم اکنون پرحجم و روان گزارش می‌شود.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به اینکه همکاران پلیس راه در همه محورها حضور پرنگ داشته و با تخلفات حادثه ساز مانند سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ و نیز حرکت از شانه خاکی برخورد می‌کند افزود: از همطنان و رانندگان عزیز می‌خواهیم نکات ایمنی رانندگی را در دستور کار خود قرار داده تا انشااله به سلامتی و بی حادثه ناگوار به مقصد برسند.

محبی در ادامه بیان داشت: توصیه می‌کنیم که مسافران روز جمعه به علت سنگینی بار ترافیک قبل از راه افتادن باک بنزین خود را پرکرده و داشتن آذوقه را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: توصیه ما به هموطنان این است که از ترددهای غیر ضروری در محورهای مواصلاتی شمالی کشور خودداری کرده و بازگشت خود از شهرهای شمالی به سمت جنوبی را به روزهای آینده موکول کنند.

کد مطلب 4634340

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