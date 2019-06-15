به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی ظهر امروز شنبه در جمع فعالان و نمایندگان تشکل‌های صنعت چرم آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه چرم تبریز برند جهانی است و باید از این صنعت حمایت شود، ادامه داد: با اینکه چرم تبریز کیفیت خیلی خوبی دارد ولی در تولید کفش چرم توجه چندانی به ظاهر این محصول نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان صنعت چرم اقدامات محوری برای بازاریابی انجام نمی‌دهند، ادامه داد: باید زمینه جذب مشتری و معرفی محصولات را فراهم کرد. در کنار این موضوعات باید به بازاریابی و افزایش کیفیت و کمیت محصولات چرم تبریز نیز توجه شود.

فرهنگی با اشاره به اینکه هرچه صادر کننده در بخش چرم و کفش به سمت صنایع پایین دست و صادرات محصولات نیمه تمام تمرکز کند، منافع اقتصادی کمتری به دست می‌آید، گفت: می‌توان با انجام عملیات تکمیلی و ارائه محصولات کامل محصولات باکیفیت چرمی را تولید و صادر کرد. چرم تبریز می‌تواند با رونق صادرات، زمینه ارزآوری خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان کفش و چرم تبریز باید علاوه بر راحتی و دوام کفش، به زیبایی آن نیز توجه کنند و محصولات با سلیقه مردم طراحی و تولید شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نبود تحرک کافی فعالان صنعت چرم اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد صادرات محصولات چرمی نیمه تمام با ارزش افزوده پایین هستیم درحالی که کالاهای خارجی با برند سازی می‌توانند درآمدهای زیادی به دست آورند.

این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه برند نشان دهنده کیفیت بالای یک محصول است، ابراز داشت: فعالان صنعت چرم تبریز، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های داخلی و تولیدکنندگان باید برای برند سازی و ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی تلاشی کنند.