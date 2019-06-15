زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجوی برای ۱۰ واحد دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۸ اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

انتخابات شورای صنفی دانشجویی برای پردیس علوم، پردیس ابوریحان، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و خوابگاه پسران، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۷ به صورت الکترونیکی و با مراجعه به آدرس vote.ut.ac.ir برگزار می‌شود.

دانشجویان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت دانشجویی به آدرس https://studentaffairs.ut.ac.ir/fa مراجعه کنند.