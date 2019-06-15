۳۳۶ میلیارد تومات تسهیلات رونق تولید در قزوین پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیش از ظهر شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار، سعید نبیل رئیس سازمان صمت قزوین، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات دفتر استاندار قزوین برگزار شد.

سعید نبیل رئیس سازمان صمت قزوین درابتدای این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب رونق تولید و مصوبات کارگروه ارائه کرد.

رئیس سازمان صمت استان قزوین همچنین در ادامه از ثبت نام ۸۳۱ فقره تسهیلات در سامانه بهین یاب «رونق تولید» خبر داد که تاکنون ۲۵۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۳۶ میلیارد تومان در استان قزوین پرداخت شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین همچنین از ثبت نام ۲۸۵ فقره درخواست تسهیلات در سامانه بازسازی و نوسازی خبر داد و گفت: در استان قزوین طی سال گذشته تعداد ۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

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لشگری معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه در تشریح برش استانی بند الف تبصره ۱۸ بخش صنعت ابلاغی وزارت صمت گفت: سهم استان قزوین از این اعتبار هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی میباشد که با تحقق آن برای پنج هزار ۴۵۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: در همین راستا تاکنون ۱۱۱ فقره درخواست تسهیلات استان به مبلغ ۱,۸۹۳ میلیارد تومان از این محل ثبت شده است.

لشگری یادآور شد: طی هفته گذشته ۷ فقره توسط کمیته بررسی مورد بازدید قرار گرفت که در نهایت ۶ فقره مورد موافقت این کمیته قرار گرفت.

