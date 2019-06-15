تمامی ساکنان روستاها باید نسبت به مسائل فرهنگی احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی صبح شنبه در اولین جلسه هم اندیشی روحانیون مستقر در محل اداره تبلیغات اسلامی گناباد اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فرهنگیان و دهیاران و فعالان فرهنگی در راستای ارائه خدمات اجتماعی بهتر به روستاها مورد تاکید است و تمامی اهالی یک روستا باید نسبت به مسائل فرهنگی احساس مسئولیت داشته باشند و این طور نباشد که تمام بار فرهنگی بر عهده روحانی باشد که تشکیل شورا می‌تواند اقدامی موثر در این راستا باشد.

وی افزود: در این جلسات به دنبال بررسی خدمات اجتماعی در روستا با هدف گسترش و توسعه فرهنگ معنوی و مذهبی در روستاها و ایجاد راهکارهای مناسب به منظور رونق برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی و مذهبی و همچنین ارائه خدمات اجتماعی بهتر در بین اقشار روستایی هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد ادامه داد: تشکیل شورای فرهنگی در روستاها امر بسیار مهمی است که باید پیگیری شود چرا که با تشکیل این شورا در راستای انسجام بخشی به برنامه‌های مذهبی، ورزشی و اجتماعی و با هدف افزایش بهره‌وری و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های فرهنگی در روستاها می‌توان گام برداشت.

وی تصریح کرد: روحانیون مستقر در روستاها پرچمداران تبلیغ فرهنگ و معارف اسلامی هستند که با توجه به ارتباط آنها با سازمان تبلیغات اسلامی از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی سازمان نظیر کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌های مشاوره، فعالیت‌های قرآنی نیز در روستاها استفاده می‌شود.

رحمانی گفت: می‌توان از ظرفیت کانون فرهنگی مسجد، پایگاه مقاومت بسیج و کتابخانه در روستاهایی که از این امکانات بهره مندند برای ارائه خدمات بهتر فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.