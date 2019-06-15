نباید تئاتر شهر را محصور کنیم/ تالار وحدت هم باید ازحصار خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه بررسی وضعیت پیرامونی مجموعه تئاتر شهر و هماهنگی لازم برای تصمیم گیری در خصوص پیامدهای از سدمعبر و حضور دستفروشان در چهارراه ولیعصر که پیش از ظهر امروز برگزار شد، گفت: به طورکلی معتقدم که الزاماً اولین راه بهترین راه نیست، ممکن است اولین راهی که انتخاب می‌کنیم ساده‌ترین راه باشد، اما باید با دقت و برنامه ریزی بیشتری مناسب‌ترین راه حل را برای این محدوده انتخاب کنیم. ما نمی‌توانیم دستفروشی را اقدامی کاملاً منفی و غلط بدانیم و بعد بگوییم باید دستفروشی را کنار بگذاریم، این قطعاً بهترین راه حل نیست.

نظری با اشاره به مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون اظهارکرد: هنگامی که در حال تدوین طرح این مصوبه بودیم، تاکید داشتم که دستفروشی معضل نیست، امروز هم باید تاکید کنم که دستفروشی معضل نیست، بلکه عدم ساماندهی دستفروشی معضل است. افرادی به هر دلیلی از مشکلات اقتصادی گرفته تا حتی تلاش برای درآمد بیشتر اقدام به دستفروشی کرده اند و حالا راه حل این نیست که به شکل حذفی با آن برخورد کنیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به انتظار بسیاری از هنرمندان برای تبدیل تئاتر شهر به قطبی گردشگری گفت: اگر می‌خواهیم مجموعه تئاتر شهر به یک قطب گردشگری فرهنگی و حتی میراثی تبدیل شود، اتفاقاً باز هم حضور دستفروشان می‌تواند به آنجا کمک کند، البته حضور ساماندهی شده و با ضابطه که ما در مصوبه مشاغل سیار و بی کانون آن را پیش بینی کرده ایم. بر این اساس در اطراف مجموعه‌ای مانند تئاتر شهر دستفروشان طی فرآیندی شفاف می‌توانند به مدت محدودی حضور داشته و اجناس مرتبط با فرهنگ و کاربری آن مجموعه را به فروش برسانند و سپس گروه دیگر از دستفروشان بر اساس تقاضای خود جایگزین می‌شوند.

نظری با تاکید بر اینکه قطعاً نباید در اطراف مجموعه تئاتر شهر ابزار آلات صنعتی و اقلام غیر مرتبط به فروش برسد، اظهار کرد: ما باید به سراغ ساماندهی این فضا برویم تا امکان حضور تمام اقشار جامعه در آن فراهم شود. نه اینکه بخواهیم محیط را ایزوله و محصور کنیم.

وی با اشاره به برخی گمانه زنی‌ها در مورد احتمال دیوارکشی در اطراف مجموعه تئاتر شهر گفت: اینکه بخواهیم فضا را ایزوله کنیم تجربه نشان داده که اتفاق خوبی نخواهد بود. نمی‌شود گفت که فقط افراد فرهنگی و علاقه مندان به تئاتر در این فضا تردد کنند و بقیه حق ندارند وارد شوند، چرا باید یک فضای فرهنگی را از حضور دیگر شهروندان محروم کنیم؟

نظری با اشاره به یکی از تفاوت‌های مدیریت شهری اصلاح طلبان با مدیریت شهری قبلی، گفت: ما یک تفاوت عمده ای با مدیریت قبلی داریم و این بود که ما گفتیم که می‌خواهیم شهر انسان محور داشته باشیم، با این تفکر نمی‌شود هرجا که رسیدیم بگوییم می‌خواهیم آنجا را محصور کنیم. به نظرم همان نقدی که در مورد محصور کردن چهارراه ولیعصر وجود دارد، در مورد احتمال محصور شدن تئاتر شهر هم وجود دارد و البته نمی دانم در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد یا نه.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم مجموعه تالار وحدت را هم از این حصر خارج کنیم، گفت: اگر مردم نتوانند با اماکن مختلف فرهنگی، میراثی و اماکن مهم شهرشان ارتباط برقرار کنند نمی‌توانیم همه آنها را شهروند شهر بدانیم چون آنها را از هویتشان دوره کرده ایم و این برای شهر و شهروندانش خطرناک است.

نظری با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای خارجی مردم می‌توانند تا حیاط مراکز حساس دولتی هم بروند، گفت: در یکی ازکشورهای خارجی ما با دوچرخه به وسط حیاط وزارت امور خارجه شأن رفتیم و آنجا هیچکس به ما نگفت که آنجا نرویم و امینت کشور به خطر می‌افتد، حالا ما اینجا می‌خواهیم یک پارک و فضای فرهنگی را هم از مردم بگیریم و مانع حضورشان شویم؟ ما نباید پارک را از مردم بگیریم من خواهشم این است که این کار را نکنیم. محدودیتی ایجاد نکنیم و مانع نشویم.

وی با بیان اینکه قطعاً بهتر شدن فضا در محدوده تئاتر شهر کار سختی است، گفت ما اگر کار سخت انجام دهیم هنرمندیم. کار راحت را همه می‌توانند انجام دهند، اما می‌خواهیم ثابت کنیم که آدم کار سخت هستیم.

عضو شورای شهر تهران در واکنش به برخی اظهارنظرها در مورد اینکه فرهنگ برخی از افراد حاضر در محدوده تئاتر شهر متناسب با شأن فرهنگی این محدوده نیست، گفت: اولاً که ما مرجع تشخیص و تعیین فرهنگ مردم نیستیم، ثانیاً اگر این گذاره هم درست باشد و ما بگوییم که بعضی از آدم‌هایی که در این فضا هستند، فرهنگشان به اندازه حضور در آن فضاها رشد نکرده، این موضوع ناشی از ضعف ماست که نتوانستیم درست فرهنگسازی کنیم.

نظری درپایان تاکید کرد: بهتر است به جای پاک کردن صورت مساله، کار سخت را انتخاب کنیم تا انشاالله شهر بهتری هم برای مردم و هم برای آیندگان داشته باشیم.

