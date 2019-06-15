امروز بازی تیم والیبال ایران در ۸ نقطه ارومیه مستقیم پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سه نقطه به تعداد مناطقی که والیبال به صورت مستقیم پخش می شود اضافه شد افزود: روز گذشته در اولین روز مسابقات هفته سوم والیبال لیگ ملت های جهان در ۵ نقطه شهر ارومیه به صورت مستقیم پخش می شد امروز این تعداد به هشت نقطه رسید.

وی با بیان اینکه با توجه به استقبال مردم والیبال دوست ارومیه، یک تلویزیون شهری دیگر و ۲ سینما به ظرفیت قبلی اضافه شد اظهارداشت: تلویزیون‌های بزرگ شهری با هدف استفاده هرچه بهتر شهروندان ارومیه‌ای از میزبانی این رقابت‌ها و همچنین تماشای جمعی دیدارهای این لیگ در نقاط مختلف شهر تعبیه شده است.

شهردار ارومیه گفت: دهکده تفریحی و گردشگری چی چست، پارک استقلال، پارک ائللر باغی، پارک کوثر و چهار راه مخابرات، چهار راه شورا و سینما آزادی و سینما انقلاب هشت نقطه در نظر گرفته شده برای تماشای جمعی شهروندان ارومیه‌ای است.

حضرت پور ادامه داد: تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز مشکل فنی در پخش این مسابقات انجام شده و مردم والیبال دوست ارومیه می‌توانند با خیال آسوده این مسابقات را تماشا کنند.

ارومیه به عنوان پایتخت والیبال آسیا از روز گذشته ‏ تا یکشنبه پیش رو میزبان هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال با حضور تیم‌های ایران، کانادا، لهستان و روسیه است و برای برگزاری شایسته این رویداد و میهمان نوازی از ستاره‌های دنیای توپ و تور سنگ تمام گذاشته است.