«بحران اقتصاد جهانی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بحران اقتصاد جهانی: رکود بزرگ قرن بیست‏‬ و یکم» مجموعه مقالات اقتصاد سیاسی به ویراستاری میشل چوسودوسکی و اندرو گاوین مارشال منتشر شد.

این کتاب که توسط «شهرزاد مهدوی» به فارسی ترجمه شده، در پشت جلد چنین معرفی شده است:

«رکود اقتصادی در سرتاسر جهان شدت یافته و بیکاری گسترده، فروپاشی برنامه‌‏های اجتماعی دولت‌ها و فقیر شدن میلیون‌ها نفر از مردم را در پی داشته است. سقوط بازارهای مالی پیامدِ کلاهبرداری سازمان‏‌یافته و دست‌کاری مالی بود. بحران اقتصادی همراه با فرایند نظامی‏‌گری در سراسر جهان، «جنگی بدون مرز» به رهبری ایالات متحده امریکا و هم‌پیمانان آن در ناتو را به همراه داشته است.

در کتاب حاضر، خواننده را از راهروهای فدرال رزرو عبور می‏‌دهیم و به سالن‏‌های جلسات مجلل شرکت‌های بزرگ در وال‏استریت می‌بریم که در آن‌ها معاملات مالی تأثیرگذار به روال عادی تصمیم‏‌گیری می‏‌شوند. در این مجموعه مقالات بهنگام، هر یک از نویسندگان، پوسته‌‬ پر زرق‏‬ و برق را می‏‌شکافند تا شبکه پیچیده‌‏ای از فریب‌کاری و تحریف رسانه‌‏ای را افشا کنند که در خدمت پنهان‏کاری کارکرد نظام اقتصاد جهانی و پیامدهای ویرانگر آن بر زندگی مردم قرار دارد.»

«بحران اقتصاد جهانی: رکود بزرگ قرن بیست‬ ‏ویکم» (The global economic crisis : the great depression of the XXI century) از انتشارات گلوبال ریسرچ (Global Research Publishers)، شامل بیست مقاله از صاحب‌نظران اقتصاد سیاسی با ویراستاری میشل چوسودوسکی (Michel Chossudovsky) و اندروگاوین مارشال (Andrew Gavin Marshall) است. چوسودوسکی استاد اقتصاد در دانشگاه اتاوا و مدیر مرکز پژوهش جهانی‏‬ سازی (CRG) است. گاوین مارشال هم تحلیل‏‌گر اقتصاد سیاسی جهانی و پژوهشگر همکار در مرکز پژوهش جهانی‌‏سازی است.

«بحران اقتصاد جهانی: رکود بزرگ قرن بیست‏‬ و یکم» شامل پنج بخش و بیست فصل است.

بخش اول با عنوان «بحران اقتصاد جهانی» شامل دو مقاله «بحران اقتصاد جهانی؛ مروری اجمالی» از میشل چوسودوسکی، «مرگ امپراطوری امریکا» از تانیا کاریناسو، «فروپاشی درونی بخش مالی و رکود اقتصادی» نوشته‌‬ جان بلامی فاستر و فرد مگداف، «رکود: بحران سرمایه‌‏داری» از جیمز پتراس، «جهانی شدن و نولیبرالیسم»، نوشته کلودیا فون ورلهوف و «تکاپوی اقتصادی برای «بازگشت به شرایط عادی»» از شیموس کوک است.

بخش دوم با موضوع «فقر و بیکاری» شامل مقالات «فقر جهانی و بحران اقتصادی» از میشل چوسودوسکی و «فقر و نابرابری اجتماعی» تألیف پیتر فیلیپس است.

بخش سوم با عنوان «جنگ، امنیت ملی و دولت جهانی» دربرگیرنده‌‬ شش فصل «جنگ و بحران اقتصادی» از میشل چوسودوسکی، ««اشباع دلار» ساخت نظامی امریکا در جهان را تأمین مالی می‌کند» اثر مایکل هادسون، «حکومت نظامی، کمک مالی و جنگ» نوشته پیتر دیل اسکات، «بودجه مخفی عملیات پنتاگون و جاسوسی» از تام بورگهارت، «بحران اقتصادی «تهدیدکننده امنیت ملی» در امریکا» اثر بیل وان اوکن و «اقتصاد سیاسیِ حکومت جهانی» از اندرو گاوین مارشال است.

بخش چهارم که به «نظام پولی جهانی» می‌پردازد، علاوه بر دو مقاله «بانک‌های مرکزی در اقتصاد سیاسی جهانی» و «نظم نوین جهانی مالی: به سوی پول واحد جهانی» از اندرو گاوین مارشال، دو فصل «نقشه سری برای ایجاد بانک مرکزی جهانی» اثر الن براون و «دمکراتیزه‏‬ کردن نظام پولی» نوشته‌‬ ریچارد سی. کوک را شامل می‌شود.

بخش پنجم و پایانی کتاب با عنوان «سایه نظام بانکی» شامل دو مقاله «طرح پونزی وال استریت» نوشته اِلن براون و «ساختن اوراق بهادار: بزرگ‌ترین تقلب تاریخ» از مایک ویتنی است.

کتاب «بحران اقتصاد جهانی: رکود بزرگ قرن بیست‌ویکم» با ترجمه شهرزاد مهدوی در ۵۲۰ صفحه توسط نشر افکار منتشر شده است.