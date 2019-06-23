به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسینی مقدم صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر «سلامت همگام عدالت، عدالت همگام سلامت» است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان‌جنوبی بیان کرد: یکی از مهمترین اقدامات و اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و حضور مردم در این عرصه است.

حسینی مقدم ادامه داد: در این راستا اکنون ۵۶ سمن یا همان سازمان مردم نهاد با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۸۶ مرکز در خراسان‌جنوبی در زمینه درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، افزود: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون کشف ۱۱ تن مواد مخدر در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که عمده آنان توسط نیروی انتظامی کشف شده است.

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان‌جنوبی ادامه داد: متأسفانه در شرایط فعلی مصرف مواد مخدر از مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی رو به افزایش است که یک زنگ هشدار محسوب می‌شود.